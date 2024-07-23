135 тысяч работающих пенсионеров получат надбавку к пенсии в Новосибирской области

Социальный фонд РФ сообщил хорошие новости о возобновлении индексаций выплат работающим пенсионерам.
В 2025 году в Новосибирской области индексации пенсий дождутся 135 тысяч получателей. Теперь они будут также радоваться повышению, как и неработающие пожилые новосибирцы. Напомним, что в 2016 году индексация для этой категории россиян была преостановлена.
В настоящее время индексация происходит в начале каждого календарного года с учетом инфляции за предыдущий.
― Особенность утвержденного механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает все пропущенные индексации, – рассказали специалисты СФР по Новосибирской области.
Предполагается, что такой вариант надбавок будет более ощутимый.
Источник фото: freepik.com/freepik
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