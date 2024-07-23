135 тысяч работающих пенсионеров получат надбавку к пенсии в Новосибирской области

Социальный фонд РФ сообщил хорошие новости о возобновлении индексаций выплат работающим пенсионерам.

В 2025 году в Новосибирской области индексации пенсий дождутся 135 тысяч получателей. Теперь они будут также радоваться повышению, как и неработающие пожилые новосибирцы. Напомним, что в 2016 году индексация для этой категории россиян была преостановлена.

В настоящее время индексация происходит в начале каждого календарного года с учетом инфляции за предыдущий.

― Особенность утвержденного механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает все пропущенные индексации, – рассказали специалисты СФР по Новосибирской области.

Предполагается, что такой вариант надбавок будет более ощутимый.