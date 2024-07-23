«Не преследуйте эксгибициониста»: психотерапевт дал рекомендации на случай встречи с извращенцами в Новосибирске

Новосибирские эксгибиционисты все чаще стали появляться не только в укромных, но и в общественных местах. То они подстерегают прохожих в парках и аллеях, то прячутся в кустах рядом с пляжами, а то и вовсе под разными предлогами заманивают в безлюдные места.

Недавний случай в поселке Садовый под Новосибирском, когда полуголый мужчина заманил к себе в квартиру двоих мальчиков и совершил перед ними непотребство с сексуальным подтекстом, получил широкий общественный резонанс. Сибиряка задержали, однако, сам он и его родственники уверяют, что ничего противозаконного тот не совершал. Якобы мужчина просто делал ремонт в своей новой квартире и, увидев на улице мальчиков, пригласил их в гости. А обнажился он из-за жаркой погоды.

Не остался без внимания новосибирцев вопиющий инцидент в микрорайоне «Плющихинский». Местные жители заявили в полицию о сексуальном маньяке, который якобы прячется в кустах и караулит маленьких девочек. Он пугает их отсутствием трусов, высовываясь из зарослей.

В свете этих событий в МВД региона даже пообещали привлечь к поимке эксгибиционистов отряды конной полиции. В ведомстве отметили, что в случае, когда извращенцы «красуются» перед детьми, их привлекают к уголовной ответственности по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».

Однако в силу загруженности сотрудников правоохранительных органов, они не всегда могут прийти на помощь тем, кого приметил извращенец.

О том, как себя вести при встрече с любителями «себя показать», рассказал новосибирский врач-психотерапевт Игорь Лях.

— Такие люди очень часто создают ситуации неожиданности: предпочитают показаться в окне, выскочить из-за угла. Человек играет в своеобразную игру не только с тем, кому хотел бы показать свою обнаженную натуру, но и со всеми остальными. Просто ходить обнаженным по улице для них неинтересно. Эксгибиционисты ищут определенные ощущения, которые возникают в процессе, — заявил в разговоре с Atas.info эксперт.

Лях отметил, что среди населения Новосибирска есть некоторое количество людей с нарушениями психических функций. Иногда они испытывают состояние обострения, и тогда нуждаются в лечении. Если «посчастливилось» встретиться с ними — не стоит предпринимать опрометчивых действий.

— Если вы испытали конфуз — не пытайтесь преследовать эксгибициониста, чтобы его наказать. Но имеет смысл предупредить окружающих, позвонить в 112 и сообщить о произошедшем, — советует психотерапевт.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности детей. В розыск 45-летний мужчина попал после того, как заманил двух мальчиков в квартиру в поселке Садовый Новосибирского района 14 июля и совершил перед ними насильственные действия сексуального характера.