Водителя зажало между двумя троллейбусами в Новосибирске

Инцидент с участием общественного транспорта произошел в Новосибирске утром 9 июня.

На конечной остановке водитель троллейбуса № 10 вышел из кабины, чтобы поправить штангу контактной сети. В этот момент в него въехал другой троллейбус. В результате удара мужчина оказался зажат между двумя вагонами.

― ДТП произошло на улице Ленинградская в Октябрьском районе. 56-летний водитель скончался от полученных травм, ― сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Сейчас на месте работают экипаж Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция рассказывала, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Новосибирск-Усть-Каменогорск, попал в страшную аварию на Змеиногорском тракте.