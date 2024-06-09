Водителя зажало между двумя троллейбусами в Новосибирске

Инцидент с участием общественного транспорта произошел в Новосибирске утром 9 июня.
На конечной остановке водитель троллейбуса № 10 вышел из кабины, чтобы поправить штангу контактной сети. В этот момент в него въехал другой троллейбус. В результате удара мужчина оказался зажат между двумя вагонами.
― ДТП произошло на улице Ленинградская в Октябрьском районе. 56-летний водитель скончался от полученных травм, ― сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.
Сейчас на месте работают экипаж Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее редакция рассказывала, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Новосибирск-Усть-Каменогорск, попал в страшную аварию на Змеиногорском тракте.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru