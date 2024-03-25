«На первый взгляд, нормальный»: соседи рассказали о террористе, который жил в Новосибирске

Один из преступников, устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл», ранее проживал в Новосибирске. Уроженец Таджикистана Далержон Мирзоев снимал квартиру у местного жителя. Однако мужчина не заметил странностей в поведении квартиранта и считал его нормальным.
— На первый взгляд, все с ним было нормально. Как он попал в Москву — не знаю. Связь с ним пропала, когда он уехал, — пояснил Om1.ru новосибирец.
Собеседник отметил, что из-за бывшего жильца его допрашивала полиция.
Большая часть соседей вообще не знали и даже замечали мигранта-квартиранта. Но некоторые поделились подозрениями, что Мирзоев является родственником хозяина квартиры.
Напомним, обвиняемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл», признался в суде, что имел временную регистрацию в Новосибирске, но она давно истекла. В последнее время Мирзоев жил со своим земляком в хостеле на Димитровке в Москве. В то время он и познакомился в Телеграме с неким Абдулло, которой в последствии предложил совершить теракт в концертном зале.
Трагедия унесла жизни более 140 человек.
Подозреваемых в теракте задержали 23 марта, а 24 марта их всех четверых арестовали в Басманном суде Москвы.
Источник фото: телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» / Om1.ru. Денис Некрасов
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