В Новосибирске в тестовом режиме запустили новогоднее освещение

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице Вконтакте сообщил о том, что в тестовом режиме в Первомайском сквере и на улице Ленина запустили новогоднее освещение.

— Зимние дни у нас короткие, и городу не хватает освещённости, праздничности. Декоративное световое оформление Первомайского сквера и площади Ленина, на мой взгляд, вышло интересным и необычным, — написал глава города.

Центральная улица Новосибирска — пешеходная на период праздников — «заиграла новыми красками».

Ранее редакция сообщала, что трендом 2022 года стали поздние брони новогодних праздников и большое количество отмен.

Фото: скрин видео со страницы мэра Новосибирска Вконтакте