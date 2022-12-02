В Новосибирске в тестовом режиме запустили новогоднее освещение

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице Вконтакте сообщил о том, что в тестовом режиме в Первомайском сквере и на улице Ленина запустили новогоднее освещение.
— Зимние дни у нас короткие, и городу не хватает освещённости, праздничности. Декоративное световое оформление Первомайского сквера и площади Ленина, на мой взгляд, вышло интересным и необычным, — написал глава города.
Центральная улица Новосибирска — пешеходная на период праздников — «заиграла новыми красками».
Ранее редакция сообщала, что трендом 2022 года стали поздние брони новогодних праздников и большое количество отмен.
Фото: скрин видео со страницы мэра Новосибирска Вконтакте
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