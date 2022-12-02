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Новогодний стол подорожает на 10-15%

  • 02/12/2022, 16:54
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Новогодний стол подорожает на 10-15%
В первую очередь это коснется сыров, копченостей, колбас и рыбных деликатесов.

В декабре продукты, которые россияне традиционно приобретают для новогоднего стола, могут значительно подорожать. Об этом предупредил финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов в беседе с «Известиями».

— Ежегодно с наступлением зимы дорожают овощи. В 2022 году они уже подорожали в среднем на 2,9%, особенно серьезно прибавили в стоимости огурцы – 12,1%. Морковь и свекла подорожали на 2% и на 2,5% соответственно, лук и помидоры – на 1,6%, картофель – на 0,9%, капуста – на 0,7%, — отметил эксперт.

По словам Антона Кравцова, мороженая рыба в конце ноября уже подорожала на 0,45%, печенье – 0,52%, яйца, сардельки и сосиски – 0,37%. Однако он назвал и те продукты, которые наоборот стали дешевле: это гречка – на 0,82%, сахар – на 1,1%, подсолнечное масло – на 0,5%.

К концу года цены на продукты для новогоднего стола, по прогнозам эксперта, взметнутся приблизительно на 10-15%. В первую очередь речь идет о сырах, копченостях, колбасах, рыбных деликатесах.

Кроме того, обещает стать дороже и алкогольная продукция, а ближе к самому празднику цена подскочет на фрукты и овощи – на 5-20%.

Ранее редакция сообщала, что проезд на метро в Новосибирске подорожает в середине декабря.

Фото: pexels.com — Nicole Michalou

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : цены продукты новогодний стол


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