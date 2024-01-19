15 домов остались без теплоснабжения из-за работ на сети в центре Новосибирска

Сегодня, 19 января, специалисты ведут ремонтные работы на теплосети на улице Чаплыгина.
— Ожидаемый срок устранения до 18 часов, — говорится в сообщении СГК.
В зону ограничения теплоснабжения попали 15 жилых домов. После работ тепло вернется в дома.
Также в районе Башни на левом берегу продолжается подъем параметров теплоснабжения.
— Созданы условия для восстановления нормальной подачи тепла в большинство домов, — говорится в сообщении.
Сейчас в помощь направлены 12 ремонтных бригад теплосетей с правобережной части Новосибирска.
Напомним, что режим ЧС из-за аварий на теплосетях ввели в Новосибирске. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников констатировал, что события развиваются по плохому сценарию.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за прорыва трубы начался потоп в правобережье Новосибирска.
Фото с страницы правительства России в Telegram
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru