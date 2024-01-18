Еще одно коммунальное ЧП: из-за прорыва трубы начался потоп в правобережье Новосибирска

Очередная коммунальная авария в Новосибирске произошла сегодня, 18 января. На этот раз заложниками ЧП стали жители правого берега.

— Дефект в тепловой камере на теплосети по Лазурной в Октябрьском районе. В контуре отключения на время ремонта — 14 многоквартирных домов, одно детское учреждение. На месте работают две бригады, в настоящее время ведут откачку воды — сообщили в СГК.

С контуром отключения и сроками ремонта коммунальщики обещали определиться позже.



Очевидцы сообщают, что реки кипятка разлились по Лазурной.

— Вот так у нас на «лазурке» сейчас бомбануло. Реки, моря, океаны: из-за пара ничего не видно, едем на ощупь, —поделилась местная жительница.

Из-за ЧП на Лазурной в Октябрьском районе изменили схему движения общественного транспорта.

— Движение автобусов № 30, 95, 96, 97, 98 и маршрутных такси № 14, 18, 19 организовано в объезд закрытого участка по Гусинобродскому шоссе и улице Волочаевской в прямом и обратном направлениях, — рассказали Infopro54 в управлении пассажирских перевозок мэрии.

Ранее редакция сообщала коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска, которая оставила без тепла 200 домов левобережья.