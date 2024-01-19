Через Госуслуги можно регистрироваться на «Лыжню России»-2024 в Новосибирской области

На Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России 2024» можно зарегистрироваться через Госуслуги. Само соревнование пройдет 10 февраля.

Гонка состоится во всех районах Новосибирской области.

— Дистанции каждый муниципалитет выберет самостоятельно, — говорится в сообщении.

Почти всегда для детей выбирают расстояние 500 метров, а остальным участникам будет предоставлено расстояние — от 5 до 10 километров.

Гонка пройдет в Академгородке на базе Алика Тульского.

Напомним, что в прошлом сезоне «Лыжня России» в Новосибирской области прошла в 25 муниципальных районах и трёх городских округах — Новосибирске, Бердске и Оби.

Ранее редакция сообщала о том, что Лыжню России в Новосибирске в этом году могут провести в парке Усть-Тула.