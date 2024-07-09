1,5 тысячи килограммов молочной продукции изъяли в Новосибирской области

Роспотребнадзор Новосибирской области исследовал 6019 проб молочной продукции во втором квартале 2024 года.

В результате приостановлена продажа 25 партий продукции весом 1532 кг.

Исследования проводились по нескольким направлениям. В частности, были проанализированы 697 образцов по санитарно-химическим показателям.​​​​​​​

В итоге выявлено множество нарушений в производстве сливочного масла. В связи с этим, были приняты меры в отношении производителей и поставщиков.​​​​​​​

Роспотребнадзор напоминает, что в случае приобретения некачественной продукции потребители имеют право обратиться с жалобой в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Если вы купили молоко у частных лиц, настоятельно рекомендуется прокипятить его перед употреблением.

Ранее редакция сообщала о том, что Чановский молочный комбинат хочет выйти в Африку.