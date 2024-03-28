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Чановский молочный комбинат хочет выйти в Африку

  • 28/03/2024, 19:18
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Чановский молочный комбинат хочет выйти в Африку
В Минсельхозе считают, что в этом регионе будет востребовано новосибирское масло и сухие молочные продукты.

Принципиально новое направление экспорта для новосибирских аграриев сегодня — это Африка, сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

— Чановский молочный комбинат (АО «Маслокомбинат Чановский») у нас аккредитовался вначале на Казахстан, а сейчас на Алжир. Алжир — это ворота в Африку. Если мы туда выйдем, то сможет существенно нарастить объем переработки молока, — отметил министр. — Сейчас мы вывозим много сырья в другие регионы, но можем увеличить объем переработки внутри области.

По его словам, на простаивающих мощностях новосибирских предприятий сегодня можно серьезно нарастить производство 4 видов продукции: масла 72%, масла 82%, сухого обезжиренного молока и сухого цельного молока.

— Эта продукция является экспортоориентированным товаром. На внутреннем рынке спрос на нее ограничен. У нас более востребовано спортивное и функциональное питание, цельномолочка, которая не выпускается на достаточно устаревших площадях. С выходом на экспорт мы можем увеличить выработку сухих молочных продуктов и по приемлемой цене отправлять их за рубеж. Это интересное направление, которое планируется к развитию, — пояснил Лещенко.

Новосибирская область уступает в борьбе за молочный рынок

Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок

На IV съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока в ноябре 2023 года руководитель АО «Молкомбинат Чановский» Дмитрий Игумнов заявлял, что в регионах Сибири нужна поддержка государства для развития перерабатывающих предприятий.

— Не у всех сельхозпредприятий есть собственные средства, чтобы инвестировать их в переработку. Между тем в европейской части страны, где уже создано много перерабатывающих производств, идет конкуренция за сырье, цены на закуп сырого молока высокие, и аграрии живут хорошо, — говорил Игумнов.

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко пояснял, почему именно в Сибири выгодно развивать переработку произведенной сельхозпродукции. В регионах округа большой земельный банк, в отличие от аграрной Беларуси, где хозяйство с земельными участками в 6000 га уже считается крупным. У сибирских аграриев наделы в несколько десятков тысяч га, что является огромным потенциалом развития.

— Сейчас нужно модернизировать существующие хозяйства, нужна государственная и областная программа поддержки инвесторов, которые будут строить заводы по сушке молока, принимая по 1000-1500 тонн молока в сутки. Тогда у местных производителей будет стимул развивать дальнейшее производство, — говорил Елисеенко.

Новосибирскхлебопродукт отбирает поставщиков продовольствия для африканского рынка

Новосибирскхлебопродукт отбирает поставщиков продовольствия для африканского рынка

Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов ранее также рассказывал корреспонденту Infopro54, что африканский бизнес проявляет большой интерес к продуктам питания, которые производят сибирские предприятия. А Игорь Елисеенко добавлял, что любые поставки на экспорт молочной продукции будут интересны сибирским компаниям.

— Низкий курс рубля играет в пользу сибирских переработчиков, так как усиливает наши позиции на внешних рынках. Нам стало выгодно поставлять на экспорт сухое молоко, сыр, масло, — говорил эксперт. — Большие надежды переработчики возлагают на то, что пойдет движение по экспорту сухого и обезжиренного молока, а также сыворотки.

По его словам, в основном такая продукция сейчас поставляется в страны ближнего зарубежья, юго-восточной Азии, Ближнего Востока.

— Что касается рынка Африки, то это очень позитивная инициатива. Если получится пробить коридор поставок, то хорошо. Сейчас государство нам субсидирует экспорт сухого молока. Другое дело, как удастся решить вопрос с расчетами с контрагентами. При экспорте продукции в Африку эта тема является самой актуальной, — говорил Игорь Елисеенко.

Напомним, на «Сибирском молочном форуме» в феврале 2024 года генеральный директор «Национального союза производителей молока «Союзмолоко» (Москва) Артем Белов отмечал, что развитие переработки в СФО может быть связано с экспортной историей в Казахстан и Китай. По его оценкам, в 2024 году экспорт сухого обезжиренного молока из России составит 12000-14000 тонн, сыворотки — более 20000 тонн. Также на экспортный рынок выходит сухое цельное молоко.

В 2023 году, по данным Минсельхоза, Новосибирская область осуществляла экспортные поставки сельхозпродукции в 56 стран мира. Общий объем поставок по итогам года составил 1,89 млн тонн продукции на 684 млн долларов. По объему прирост к 2022 году составил 33%, несмотря на логистические сложности. При этом 750 тысяч тонн сельхозпродукции на 290 млн долларов было поставлено в Китай — прирост по тоннажу за год — в 2,4 раза. Среди ведущих стран экспорта — Казахстан, Монголия, Турция и Кыргызстан. В текущем году в тоннаже идет прирост по экспорту на 20000 тонн к аналогичному периоду 2022 года, в денежном выражении — около 90 млн долларов.

АО «Маслодельный комбинат Чановский» ведет свою историю с 1977 года. Основное направление деятельности комбината — это переработка коровьего молока, поступающего из фермерских хозяйств Новосибирской области. Комбинат оснащен новейшем оборудованием, на котором перерабатывает 300 тонн сырого молока в сутки.

Выпускаемая продукция: масло сливочное и сухое обезжиренное молоко, говорится в группе компании «ВКонтакте».

По данным Seldon.Basis, 71,88% компании на сентябрь 2021 года принадлежали АО «Данон Россия», 16,94% — юридическим лицам России, 11,18% — гражданам России. Уставный капитал в июне 2023 года увеличен до 114 тысяч рублей. Выручка в 2022 году составила 3,44 млрд рублей (+19% к 2022 году), чистая прибыль — 134 млн (+323%). В годовом отчете компании отмечала, что в 2023 году рассчитывает увеличить выручку на 16,4%, (до 4 млрд рублей), а чистую прибыль — в 1,7 раза (до 230 млн рублей).

Ранее редакция рассказывала о том, что завод по переработке молока запустили в марте под Новосибирском. 

Фото freepik, автор: stockking

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Рубрики : Бизнес Промышленность Агропром ВЭД

Регионы: Турция Новосибирск Монголия Кыргызстан Китай Казахстан Алжир

Теги : экспорт сухое молоко инвестиции


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