Чановский молочный комбинат хочет выйти в Африку

Принципиально новое направление экспорта для новосибирских аграриев сегодня — это Африка, сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

— Чановский молочный комбинат (АО «Маслокомбинат Чановский») у нас аккредитовался вначале на Казахстан, а сейчас на Алжир. Алжир — это ворота в Африку. Если мы туда выйдем, то сможет существенно нарастить объем переработки молока, — отметил министр. — Сейчас мы вывозим много сырья в другие регионы, но можем увеличить объем переработки внутри области.

По его словам, на простаивающих мощностях новосибирских предприятий сегодня можно серьезно нарастить производство 4 видов продукции: масла 72%, масла 82%, сухого обезжиренного молока и сухого цельного молока.

— Эта продукция является экспортоориентированным товаром. На внутреннем рынке спрос на нее ограничен. У нас более востребовано спортивное и функциональное питание, цельномолочка, которая не выпускается на достаточно устаревших площадях. С выходом на экспорт мы можем увеличить выработку сухих молочных продуктов и по приемлемой цене отправлять их за рубеж. Это интересное направление, которое планируется к развитию, — пояснил Лещенко.

— Не у всех сельхозпредприятий есть собственные средства, чтобы инвестировать их в переработку. Между тем в европейской части страны, где уже создано много перерабатывающих производств, идет конкуренция за сырье, цены на закуп сырого молока высокие, и аграрии живут хорошо, — говорил Игумнов.

На IV съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока в ноябре 2023 года руководитель АО «Молкомбинат Чановский» Дмитрий Игумнов заявлял, что в регионах Сибири нужна поддержка государства для развития перерабатывающих предприятий.

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко пояснял, почему именно в Сибири выгодно развивать переработку произведенной сельхозпродукции. В регионах округа большой земельный банк, в отличие от аграрной Беларуси, где хозяйство с земельными участками в 6000 га уже считается крупным. У сибирских аграриев наделы в несколько десятков тысяч га, что является огромным потенциалом развития.

— Сейчас нужно модернизировать существующие хозяйства, нужна государственная и областная программа поддержки инвесторов, которые будут строить заводы по сушке молока, принимая по 1000-1500 тонн молока в сутки. Тогда у местных производителей будет стимул развивать дальнейшее производство, — говорил Елисеенко.

— Низкий курс рубля играет в пользу сибирских переработчиков, так как усиливает наши позиции на внешних рынках. Нам стало выгодно поставлять на экспорт сухое молоко, сыр, масло, — говорил эксперт. — Большие надежды переработчики возлагают на то, что пойдет движение по экспорту сухого и обезжиренного молока, а также сыворотки.

Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов ранее также рассказывал корреспонденту Infopro54, что африканский бизнес проявляет большой интерес к продуктам питания, которые производят сибирские предприятия. А Игорь Елисеенко добавлял, что любые поставки на экспорт молочной продукции будут интересны сибирским компаниям.

По его словам, в основном такая продукция сейчас поставляется в страны ближнего зарубежья, юго-восточной Азии, Ближнего Востока.

— Что касается рынка Африки, то это очень позитивная инициатива. Если получится пробить коридор поставок, то хорошо. Сейчас государство нам субсидирует экспорт сухого молока. Другое дело, как удастся решить вопрос с расчетами с контрагентами. При экспорте продукции в Африку эта тема является самой актуальной, — говорил Игорь Елисеенко.

Напомним, на «Сибирском молочном форуме» в феврале 2024 года генеральный директор «Национального союза производителей молока «Союзмолоко» (Москва) Артем Белов отмечал, что развитие переработки в СФО может быть связано с экспортной историей в Казахстан и Китай. По его оценкам, в 2024 году экспорт сухого обезжиренного молока из России составит 12000-14000 тонн, сыворотки — более 20000 тонн. Также на экспортный рынок выходит сухое цельное молоко.

В 2023 году, по данным Минсельхоза, Новосибирская область осуществляла экспортные поставки сельхозпродукции в 56 стран мира. Общий объем поставок по итогам года составил 1,89 млн тонн продукции на 684 млн долларов. По объему прирост к 2022 году составил 33%, несмотря на логистические сложности. При этом 750 тысяч тонн сельхозпродукции на 290 млн долларов было поставлено в Китай — прирост по тоннажу за год — в 2,4 раза. Среди ведущих стран экспорта — Казахстан, Монголия, Турция и Кыргызстан. В текущем году в тоннаже идет прирост по экспорту на 20000 тонн к аналогичному периоду 2022 года, в денежном выражении — около 90 млн долларов.

АО «Маслодельный комбинат Чановский» ведет свою историю с 1977 года. Основное направление деятельности комбината — это переработка коровьего молока, поступающего из фермерских хозяйств Новосибирской области. Комбинат оснащен новейшем оборудованием, на котором перерабатывает 300 тонн сырого молока в сутки.

Выпускаемая продукция: масло сливочное и сухое обезжиренное молоко, говорится в группе компании «ВКонтакте».

По данным Seldon.Basis, 71,88% компании на сентябрь 2021 года принадлежали АО «Данон Россия», 16,94% — юридическим лицам России, 11,18% — гражданам России. Уставный капитал в июне 2023 года увеличен до 114 тысяч рублей. Выручка в 2022 году составила 3,44 млрд рублей (+19% к 2022 году), чистая прибыль — 134 млн (+323%). В годовом отчете компании отмечала, что в 2023 году рассчитывает увеличить выручку на 16,4%, (до 4 млрд рублей), а чистую прибыль — в 1,7 раза (до 230 млн рублей).

Ранее редакция рассказывала о том, что завод по переработке молока запустили в марте под Новосибирском.