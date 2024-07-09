Мошенники обещают новосибирцам пересчитать пенсию

Пенсионеры радуются любому перерасчету пенсий. Этим пользуются мошенники. Они придумали новую схему, согласно которой пожилым людям звонят под видом сотрудников Социального фонда России (СФР) и сообщают об обнаруженном неучтенном стаже.

Для перерасчета пенсии гражданам пенсионного возраста предлагают якобы прийти на консультацию в Многофункциональный центр (МФЦ) или отделение СФР. При этом, аферисты называют настоящие адреса центров или отделений, которые находятся в городе.

— Для записи на прием человек должен предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН и назвать код из СМС-сообщения. На самом деле все эти данные и числовой код из сообщения нужны мошенникам, чтобы получить доступ к учетной записи человека на портале Госуслуги. Заполучив доступ к ней, они могут легко оформить на жертву кредиты и займы, — рассказал эксперт Сибирского ГУ Банка России Александр Иванов.

Представители прокуратуры напоминают, что не стоит поддерживать подобные разговоры, их необходимо прерывать.

— Настоящие сотрудники государственных служб, в том числе СФР, не запрашивают такие данные, — отметили в ведомстве.

Напомним. в мае текущего года в Новосибирске была выявлена еще одна схема мошенничества. Аферисты стали звонить от имени сотрудников страховых компаний и предлагать заменить бумажный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на электронный.

Преступники предлагают установить фальшивое приложение Минздрава. Оно содержит вирус, который открывает мошенникам доступ к мобильному банку на телефоне человека. Это позволяет списать со всех счетов деньги.

Ранее редакция сообщала, что руководителей и бухгалтеров компаний атакуют мошенники в Новосибирске. Они выдают себя за учредителей или директоров компании.