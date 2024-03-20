Женщина получила срок и долг в 1,5 млн за пьяное вождение под Новосибирском

Новосибирский районный суд вынес приговор 26-летней местной жительнице за пьяное вождение автомобиля. Девушка уже попадала в поле зрения полицейских за аналогичное нарушение — тогда она отделалась административным наказанием. Однако, никаких выводов для себя не сделала и спустя время снова села пьяной за руль.

Вечером 17 июня 2023 года в селе Верх-Тула сибирячка вновь лихачила на своей «ласточке», когда ее остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Алкотестер показал в крови водителя 1,6 мг/л. алкоголя. На этот раз нарушительница попала под уголовную статью «Управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутой административному наказанию за аналогичное правонарушение».

Пока шло следствие, предприимчивая девушка оспорила через суд договор купли-продажи своей «ласточки», на которую был наложен арест. О своем «маленьком секрете» она умолчала и на следствии и в суде, рассчитывая отделаться «малой кровью».

— Суд назначил виновной 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Кроме того, с нее взыскана денежная сумма, эквивалентная стоимости автомобиля, на котором она совершила преступление, — 1,5 миллиона рублей, — рассказала пресс-секретарь прокуратуры Новосибирской области Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что за праздничные выходные в марте в городе Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции задержали 30 пьяных водителей. Двое из них были задержаны в нетрезвом состоянии повторно, за что попали под уголовною статью.