Проверки дамб на водоемах перед паводком начались в Новосибирской области

По оценкам специалистов Росгидромета, в настоящее время местами в Новосибирской области глубина промерзания почвы превышает норму. Запасы воды в снежном покрове по региону превышают климатическую норму от 13 до 70%. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по подготовке регионов Сибири к прохождению весеннего половодья и пожароопасного сезона 2024 года при полпреде президента в СФО Анатолии Серышеве.

В Новосибирской области на этой неделе начались проверки гидротехнических сооружений на предмет готовности пропуска талых вод.

— Межведомственная комиссия проверяет состояние гидротехнических сооружений. В комиссии только те специалисты, которые каждым атомом тела, каждой клеткой ненавидят ржавчину, трещины, сколы, перекосы и прочие, и прочие нарушения. Ненавидят с первого дня проверок. Ненавидят самой лютой ненавистью, — пишет в своем телеграм-канале министр природных ресурсов новосибирской области Евгений Шестернин. — Все в них варится, дышит, кипит ненавистью к нарушениям. Их бы воля, они бы разрушили все поношенные временем и бракованные дамбы, чтобы тут же построить новые. Их ненависть не пропустит ни одно гидротехническое сооружение с нарушениями.

До 3 апреля планируется проверить 12 муниципальных районов и один городской округ, 19 гидротехнических сооружений (ГТС). В муниципалитетах создан необходимый запас инертных материалов (70 тыс. тонн) и резерв финансовых средств в сумме 87,7 млн рублей на случай ликвидации ЧС, связанных с паводком. Дополнительно спланировано размещение 41 гидрологического поста на водных объектах, уточнили в пресс-службе правительства области.

В Новосибирске для предотвращения подтоплений в период интенсивного таяния снега начали открывать законсервированную на зиму ливневую канализацию. Прежде всего в низинах. Такое распоряжение выдал и.о. мэра Олег Клемешов.

Весной 2023 года в Новосибирске было зарегистрировано более ста случаев паводковых затоплений. В зоне риска находилось 113 территорий, а также несколько тысяч домов, в том числе в дачных и садовых обществах.

В целом под угрозой подтопления в регионах Сибири весной 2024 года, по данным Сибирского окружного информационного центра, 704 населенных пункта, 247 социально-значимых объектов, 509 участков дорог и 80 автомобильных мостов.

Ранее редакция сообщала о том, что русло реки Карасук спрямили на участке 900 метров в Новосибирской области, чтобы снизить угрозу подтопления расположенных по берегам населенных пунктов.