Сибирский Гурман вложит в расширение ассортимента более 1,5 млрд рублей

ООО «Сибирский Гурман-Новосибирск» представил на инвестсовет Новосибирска масштабный инвестпроект по расширению производства замороженных полуфабрикатов и замороженных хлебобулочных изделий. Проект реализуется в Новосибирском районе (п. Красный Восток, Верх-Тулинский сельсовет).

Как пояснил генеральный директор ООО УК «Сибирский Гурман» Дмитрий Гапоненко, сейчас ведется работа по посадке здания на местности и подключению необходимых коммуникаций. Совокупный объем инвестиций в проект составит 1,54 млрд рублей, из них 70% пойдут на закупку оборудования, 30% — на строительство.

— Производство предполагает высокую степень автоматизации, поэтому предусматривает привлечение квалифицированных инженерных кадров. Всего на предприятии будут созданы 167 рабочих мест со средней зарплатой около 70 тысяч рублей, — поясняет Гапоненко.

По его словам, запуск производства в эксплуатацию запланирован в 2025 году, в 2026-м — выход на проектную мощность. За 5 лет работы компания перечислит в бюджет около 400 млн рублей налогов.

ООО «Сибирский Гурман-Новосибирск» работает на рынке продуктов питания с 1995 года и занимает лидирующие позиции по продажам от Урала до Дальнего Востока. «Сибирский Гурман» входит в топ-5 производителей замороженных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий в России. Производственная мощность компании — 50 тысяч тонн продукции в год.

ООО «Сибирский Гурман – Новосибирск» с 2004 года инвестирует денежные средства в развитие пищевой отрасли, расширяет производство. Реализация последнего инвестиционного проекта началась в 2022 году. Было заключено соглашение с банком ВТБ о финансировании частичной автоматизации производства и установки новых линий по выпуску замороженных хлебобулочных изделий и теста. На текущий момент заканчивается инвестиционная фаза проекта.

По данным открытых источников, уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Выручка компании за 2022 год составила 5,1 млрд рублей (+24%), чистая прибыль — почти 252 млн рублей (+123%). Учредитель — ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский гурман», собственниками которого являются ООО «Хороший хлеб» (40%), Олег Сапухин (19,9%), Владимир Демиденко (18,17%), Владимир Свищев (2,55%). Около 18% принадлежат трем иностранным компаниям, зарегистрированным на Кипре. Собственниками «Хорошего хлеба» являются Тамара Чухрова (26%), Олеся Поцелуева (26%), Ева Назирова (21,95%), Александр Сапухин (14,46%), Владимир Демиденко (10%).

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