ЛДПР готовит законопроект о тишине

Депутаты фракции ЛДПР готовят проект закона «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ», предусматривающий введение единого для всех регионов времени, когда запрещен шум, пишут «Известия».

Проект уже нашел поддержку среди депутатов партии «Единая Россия» и других фракций Госдумы.

Согласно документу, запрета на шум начинает действовать с 22:00 и длится до 7:00 в будни и выходные на территории всей России.

Кроме того, в соответствии с документом планируют разрешить проводить шумные строительные работы только с 9:00 до 19:00 по будням. Также рабочих обяжут соблюдать требование об обязательном дневном перерыве: с 14:00 до 16:00, во время которого шуметь будет нельзя.

Исключение сделают для праздничных дней. Так, в новогоднюю ночь запрет на шум будет действовать с 04:00. Детали о других праздниках издание не раскрывает.

Шуметь независимо от времени разрешат при ликвидации последствий ЧС.

В проекте говорится, что привлекать к ответственности соседей, создающих шум, будут управляющие компании, которым разрешат проводить с нарушителями профилактические беседы и составлять «акт о нарушении тишины».

Такие документы важны для того, чтобы подтвердить систематические нарушения.

По словам депутата Владимира Кошелева, акты, составленные УК, станут дополнительным основанием для возбуждения административного дела.

Напомним, что на сегодняшний день в российских регионах действуют индивидуальные нормы соблюдения тишины.

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