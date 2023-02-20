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Директор племзавода «Ирмень» стал депутатом Заксобрания

  • 20/02/2023, 10:45
Автор:
Олег Бугаков депутат Заксобрания
Вместо выбывшего главы социально-пенсионного фонда.

Мандат Заксобрания, ранее принадлежавший руководителю областного управления объёдинённого пенсионного и социального фонда Александру Терепе, «унаследовал» гендиректор ЗАО Племзавод «Ирмень» Олег Букаков. Такое решение принято региональным отделением партии «Единая Россия». Об этом предваряя начало сессии объявил председатель комитета по транспортной, информационной и производственной политике, замесекретаря реготделения «Единой России» Валерий Ильенко.

Напомним, что мандат стал вакантным после того, как теперь уже бывший председатель комитета по ЖКХ Александр Терепа, как председатель социального фонда, вынужден был оставить депутатскую деятельность. Комитет возглавил Олег Подойма, откомандированный из комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправению. Во главе комитета по госполитике стал Игорь Умербаев, ранее занимавший должность заместителя председателя комитета (все упомянутые депутаты работают в составе фракции единороссов).

Примечательно, что Олег Бугаков «унаследовал» мандат и, практически, в прямом смысле: его отец Юрий Бугаков, ранее возглавлявший племзавод «Ирмень», не единожды был депутатов Заксобрания, входил в состав аграрного комитета. Ушел из жизни в 2020 году.

По информации Заксобрания Новосибирской области, численность фракции «Единая Россия» составляет 46 человек. При этом напомним, что с начала работы текущего созыва пятеро депутатов-единороссов оказались под следствием как подозреваемые по уголовным делам. В результате двое из них (зампредседателя бюджетного комитета Валентин Сичкарёв и экс-председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Александр Морозов) лишились мандатов досрочно. Под вопросом судьба мандатов ещё троих – Владимира Лаптева, Глеба Поповцева и Ивана Сидоренко.

Двое депутатов – первый вице-спикер Андрей Панфёров и заместитель председателя комиссии по экологии Сергей Конько — в настоящее время участвуют в спецоперации в составе добровольческого батальона «Вега».

 

Ранее редакция сообщала о перестановках внутри комиссии по экологии.

Фото: скриншот с сессии Заксобрания

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : Олег Бугаков депутат Заксобрания депутат Заксобрания


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