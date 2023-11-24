17 домов признаны аварийными в Новосибирске

Еще 17 домов на трех улицах в Октябрьском районе признаны аварийными. Об этом говорится в постановление на сайте мэрии в разделе «Бюллетени органов местного самоуправления Новосибирска».

Аварийные дома находятся по адресам: №19-21, 23, 24, 28, 30, 32 и 38 на улице Стофато, №26, 32, 36 и 42 — улице Кошурникова и № 259, 261, 263 и 265 — улица Добролюбова.

Эти дома будут расселены до 2035 года.

Напомним, что не так давно 11 многоквартирных домой в Новосибирске признаны аварийными. Дома находятся по следующим адресам: 3-й переулок Бурденко, 7, 8, 10; 2-я Ольховская, 2; Добролюбова, 123; Сузунская, 23; Аэропорт, 33; 1-й Шевцовой, 29/1; 2-й Шевцовой, 32; Тенистая, 21; Первомайская, 3.

Ранее редакция сообщала о том, что снос трех аварийных зданий запланирован в Новосибирске.