Критерии оценки давления власти на бизнес обсудили в Новосибирске

Критериев для оценки уровня административного давления на бизнес в регионах страны практически не существует. К таким выводам пришли участники круглого стола в НГУЭУ «Влияние права на достижение национальных целей в сфере экономики: возможности, пределы препятствия». Этот показатель формируется только на основании данных опроса предпринимателей, проводимого Агентством стратегических инициатив.

Декан юридического факультета НГУЭУ, модератор круглого стола Олег Шерстобоев отметил, что Новосибирская область в части критерия административного давления занимает не лучшее положение.

Однако уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат считает, что в настоящее время сформировались положительные тенденции во взаимоотношениях государства и бизнеса.

— Предприниматели стали более социально ответственными, особенно после пандемии. В свою очередь с федерального уровня власти – от президента РФ и Генпрокуратуры — озвучиваются инициативы и ведется работа по снижению административного давления в отношении бизнеса, принято немало соответствующих федеральных законов.

Он добавил, что иногда всё же наблюдаются «перегибы». Например, случаи необоснованного уголовного преследования: когда предприниматель проходит подозреваемым по уголовному делу, его отправляют в СИЗО вместо домашнего ареста. За период нахождения там, бизнес приходит в упадок, люди теряют работу, страдает репутация самого предпринимателя.

Представители прокуратуры отметили еще один фактор, который не учитывается в опросе: предприниматели зачастую обращаются за защитой своих прав только, когда уже начинают нести убытки. Кроме того, иногда несовершенство законодательства используется для влияния на бизнес конкурентов.

В итоге, юридический факультет НГУЭУ и уполномоченный по защите прав предпринимателей Новосибирской области договорились о дальнейшим сотрудничестве, направленном на исследование факторов, влияющих на взаимодействие власти и бизнеса в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что впервые за 10 лет поднимут налог по патенту в Новосибирской области.