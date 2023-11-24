Арктика, Сибирь, Дальний Восток: как развивать сельское хозяйство в северных регионах

В рамках форума «Дни Сибири и Арктики-2023», организованного межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение», участники рынка оценили перспективы развития территорий с точки зрения агропромышленного комплекса. Модератором круглого стола выступила главный редактор информационно-аналитического портала Infopro54 Юлия Данилова.

Возможности для рыбного промысла расширяются

Заместитель директора по научной работе ФГБНУ ВНИРО Вячеслав Бизиков отметил, что сейчас складываются уникальные условия для изучения водных биоресурсов и среды обитания российской Арктики, открываются большие перспективы для использования ресурсов этого региона в будущем.

— В последние годы Арктика стала зоной интереса многих государств. Глобальное изменение климата, связанные с этим перестройки наземных и водных экосистем, развитие технологий, добыча и переработка полезных ископаемых открыли новые возможности для освоения этого региона, — говорит эксперт. — В частности, в последнее время в Северном бассейне появились промысловые виды, ранее характерные для Дальневосточного бассейна, и их численность продолжает расти. Суммарная ресурсная база, доступная для российского промысла в Северном бассейне, позволяет вылавливать ежегодно до 647 тысяч тонн рыбы и морепродуктов.

— В экспедиции по арктическому побережью мы наблюдали десятки брошенных людьми поселков, которые жили рыбалкой. С учетом роста промысловых запасов и при должном государственном подходе к этим биоресурсам, в условиях меняющегося глобального климата мы можем вернуть людей в эти труднодоступные районы, вдохнуть в них новую жизнь с упором на рыболовство, — говорит Вячеслав Бизиков.

По его словам, речь идет о минтае, черном палтусе, крабе-стригуне, камчатском крабе, сайке, северной креветке, горбуше, корюшке европейской и корюшке азиатской зубастой. Все новые виды проникают в арктические моря, ареалы их обитания расширяются, а численность растет, и этот процесс только набирает обороты. В летний период горбуша стала все в большем количестве заходить в Енисей, Лену, Обь и т.д. Эксперт не исключил, что в ближайшей перспективе горбуша может стать значимым промысловым объектом прибрежного арктического рыболовства.

Директор департамента бюджетной политики Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Наталья Дацковская напомнила, что на федеральном и региональном уровнях уже существуют меры поддержки рыболовства, а также развития ЛПХ, которые не менее важны для жителей отдаленных территорий.

— Если люди будут заниматься рыбалкой, личным подсобным хозяйством, дикоросами, разводить скот, то у них будет многоукладное хозяйство и крепкая экономическая база, — говорит она.

Рынок дикоросов может вырасти в десятки раз

Президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков отметил, что сегодня биологические запасы дикоросов в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике составляют примерно 13-15 млн тонн, извлекаемый запас без вреда для экологии — около 7,5 млн тонн ежегодно, что в деньгах составляет около 1,5 трлн рублей. По данным Союза, в работу по сбору и заготовке дикоросов вовлечены примерно 8 млн человек, еще 16 млн ходят в лес делать заготовки для себя.

Пока, по его словам, в отрасли работают около 2 тысяч предприятий, в том числе около 50 относительно крупных. Большей частью это энтузиасты, хотя потенциал у рынка огромный: продукты питание, БАДы, косметика, промышленное и техническое сырье.

Наталья Дацковская уточнила, что по дикоросам Минсельхоз только начал предоставлять льготные кредиты.

— Пока это немассовое явление и непростой путь, но есть кооперативы, которые получают гранты на развитие, заготовку, переработку. Они размещают свои производства в отдаленных поселках, создают рабочие места, — говорит Дацковская.

Ставка на номадное животноводство

Академик РАН, научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН Арнольд Тулохонов жестко раскритиковал политику руководства страны и конкретно Минсельхоза, отметив, что дальше Садового кольца они ничего не видят и не понимают основных принципов развития АПК.

— Раньше мы боролись за урожай, а сейчас с урожаем. Сегодня России производит и экспортирует больше всех зерна, но при этом его себестоимость самая низкая. По производству муки Россия не входит в десятку мировых производителей, а Турция и Казахстан, которые производят муку из нашего зерна, занимают первую пятерку стран в мире по ее экспорту, — комментирует ученый. — Парадокс, но чем больше производит наше сельское хозяйство, тем больше растут цены в наших магазинах. При этом сельское население в регионах России катастрофически сокращается, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

— Дело в том, что крестьянин не боролся за урожай, а приспосабливался к природно-климатическим факторам региона. На пастбища выгонялся адаптированный к местным условиям скот, — говорит Арнольд Тулохонов. — Практика наших стран-соседей показывает, что гораздо выгоднее экспортировать не зерно, а скот. Монголия активно поставляет халяльную продукцию в арабские страны, а мы тупо гоним зерно. Как итог, чем дальше от Москвы, тем быстрее сокращается население России. Как будто в руководстве страны сидят слепые люди и не видят это. В недавно принятой стратегии развития Сибири говорится, что в рамках ее реализации будут созданы около 500 тысяч рабочих мест, а где мы найдем на них людей?

Он посоветовал Минсельхозу и правительству РФ изучить опыт реформ Петра Столыпина, в том числе по поддержке крестьян, которые переселялись на Дальний Восток и заявил, что после закрепления на новом месте сельские жители не только обеспечивали себя продуктами питания, но и поставляли их на экспорт. Например, сливочное масло. А поголовье скота в Забайкальской губернии и Республике Бурятия в 1900 году было в разы больше, чем в 2000-х.

Сейчас, по словам академика, он проводит эксперимент по восстановлению номадного животноводства в Республике Бурятия, который позволит увеличить производство мяса в регионе в 6 раз, а также будет способствовать росту занятости местного населения. На сегодняшний день восстановлены аборигенные породы лошадей, КРС, овец.

Импортозамещение и новые разработки

— При рынке иммунобиологических ветпрепаратов в РФ объемом 29 млрд рублей 67% поставки вакцин обеспечиваются производителями этих стран, еще часть — производителями из других стран, и только 20% — российскими компаниями. За 2022 год в РФ импортировали 23 млрд доз вакцин для животных, из них 22 млрд — для птицеводческого сектора. За счет развития производства собственных вакцин в Новосибирске мы намерены уйти от этой зависимости, добиться обретения Россией технологического суверенитета в части производства вакцин четвертого поколения, а в перспективе — занять лидирующие позиции в области разработки и производства высокотехнологичных вакцин для животных, — пояснила Людмила Перельдик.

Обещали оценить и использовать

считает, что стабильное развитие АПК невозможно без решения проблемы импортозависимости страны от иностранных ветпрепаратов. Для решения этого вопроса компания планирует запустить в Новосибирске инвестпроект по производству иммунобиологических ветпрепаратов нового поколения, а также создать R&D-центр на базе, которого будет идти разработка новых технологий и продуктов.

Депутат ГД ФС РФ, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, член научного совета РАН Николай Новичков, комментируя выступление участников круглого стола, отметил, что сегодня необходима отдельная программа по развитию сельского хозяйства на Дальнем Востоке и в Арктике, чтобы преодолеть депопуляцию, остановить отток населения.

— Это небыстрый процесс. Нужен особый подход к развитию сибирских, дальневосточных и арктических регионов. Создание крупных холдингов — это хорошо, но не менее важную роль для этих территорий играет развитие ЛПХ, мелкого товарного производства с ориентиром на животноводство, — констатировал Новичков. — В рамках совета РАН мы прорабатываем условия для их развития.

Он также отметил, что все предложения, прозвучавшие на круглом столе, будут проанализированы на комитете по развитию Дальнего Востока и Арктики Госдумы. Кроме того, их также детально изучит Минсельхоз — об этом, подводя итоги обсуждения, сообщила Наталья Дацковская.

Ранее редакция сообщала о том, что форум «Дни Сибири и Арктики-2023» пройдет в Москве в середине ноября.