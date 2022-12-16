17 новых остановочных павильонов установят в Новосибирске до конца года

В Новосибирске планируют разместить 17 новых остановок общественного транспорта. Мэрия города выделяет на эти цели 1,6 млн рублей бюджетных средств, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на информацию с сайта госзакупок.

В качестве заказчика остановок выступил Городской центр дорожного движения. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 22 декабря.

— Остановки будут выглядеть как сборная конструкция. Элементы которой включают в себя крышу, стенки, скамейки для сидения и урны. Также в остановке будет декоративное смотровое окно в каркасе боковой стенки, — говорится в документе.

Остановочные павильоны разместят до 30 декабря.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирск до конца года должны привезти девять новых остановочных павильонов. Рядом с ними установят опрокидывающиеся урны и информационные таблички.

Фото со страницы мэра Новосибирска Вконтакте