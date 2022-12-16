Губернатор намерен принять «кардинальное решение» по новосибирскому метро

— Мы завершим большой комплекс работ по ЛДС и станции метро «Спортивная». После этого будет принято кардинальное решение по развитию метро (Новосибирска). По моему мнению, документации на него нет и в ближайшее время никакого положительного решения экспертизы ждать не следует, —жестко заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на традиционный вопрос журналистов о том, когда в городе возобновится строительство метро.

Напомним, в начале декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил журналистам, что сроки сдачи в эксплуатацию станции метро «Спортивная» могут быть сдвинуты. По словам главы города, причиной стали некоторые бюрократические формальности — требуется доработать документацию и решить все бумажные вопросы.

На заседании транспортного комитета регионального парламента в середине ноября первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов говорил о том, что в бюджет города заложено 50 млн рублей на проектирование левого перегонного тоннеля станции «Золотая нива». Депутаты ожидали, что часть средств на эти цели будет заложена и в областном бюджете.

Ранее редакция сообщала о том, что метро в Новосибирске может перейти под контроль области.

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