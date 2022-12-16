Первые мероприятия на ледовой арене в Новосибирске могут начаться в декабре, но без зрителей

Первые спортивные мероприятия могут пройти на ледовой арене в Новосибирске уже в декабре — все основные работы на объекте закончены. Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор Андрей Травников. Однако глава региона сделал оговорку, что эти мероприятия пройдут без участия зрителей из-за перебоев с поставками оборудования безопасности, необходимого для обеспечения присутствия большого количества людей.
— Есть вероятность что документы (На ввод объекта в эксплуатацию. — Ред.) будут в этом году, но зрители зайдут после Нового года, — говорит губернатор.
В ближайшее время, по словам главы региона, станет известна окончательная стоимость объекта.
— Через две недели точно скажем, — сообщает Травников. — Проект требовал доработок. Нужно дождаться полного прохождения пакета документов через экспертизу.
— Все два года дорога эксплуатировалась, — комментирует Андрей Травников. — Шло интенсивное движение тяжеловесного транспорта. Завозились материалы. Двигалась техника. Эти дороги пережили уже две весны. Лично у меня опасений по поводу надежности дорог нет, а с юридическими вопросами кому нужно разберутся. Не думаю, что в сегодняшней ситуации после двух лет эксплуатации дорог кто-то думает всерьез об их демонтаже.
Напомним, о том, что данная дорога будет использоваться, заявлял и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Вопрос также вызывает строительство очистной станции для ливневых стоков. Сроки ее ввода в эксплуатацию запаздывают, а в процессе работы пришлось менять подрядчика. Впрочем, губернатор отметил, что к весне, началу паводкового периода, станцию также планируют запустить.
Ранее редакция сообщала об экскурсии на строительную площадку для депутатов Заксобрания.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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