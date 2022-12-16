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Первые мероприятия на ледовой арене в Новосибирске могут начаться в декабре, но без зрителей

  • 16/12/2022, 15:29
Автор:
ледовая арена
На сей раз из-за перебоев с поставками необходимого оборудования.

Первые спортивные мероприятия могут пройти на ледовой арене в Новосибирске уже в декабре все основные работы на объекте закончены. Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор Андрей Травников. Однако глава региона сделал оговорку, что эти мероприятия пройдут без участия зрителей из-за перебоев с поставками оборудования безопасности, необходимого для обеспечения присутствия большого количества людей.

Есть вероятность что документы (На ввод объекта в эксплуатацию. Ред.) будут в этом году, но зрители зайдут после Нового года, говорит губернатор.

В ближайшее время, по словам главы региона, станет известна окончательная стоимость объекта.

Через две недели точно скажем, сообщает Травников. Проект требовал доработок. Нужно дождаться полного прохождения пакета документов через экспертизу.

Превышение должностных полномочий

Александра Мысика заключили под стражу

Напомним, что готовность знакового для области спортивного объекта периодически становится предметом спора между разными политическими силами. Ситуацию осложняет дорога к ЛДС, которую, по версии правоохранительных органов, строили из некачественных материалов. Напомним, что это стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении директора муниципального предприятия «Метро Мир» Александра Мысика. В настоящее время он находится под стражей. Как сообщали в прокуратуре Новосибирской области, проверкой установлен ущерб бюджету в сумме не менее 359 млн рублей.

Все два года дорога эксплуатировалась, комментирует Андрей Травников. Шло интенсивное движение тяжеловесного транспорта. Завозились материалы. Двигалась техника. Эти дороги пережили уже две весны. Лично у меня опасений по поводу надежности дорог нет, а с юридическими вопросами кому нужно разберутся. Не думаю, что в сегодняшней ситуации после двух лет эксплуатации дорог кто-то думает всерьез об их демонтаже.

Напомним, о том, что данная дорога будет использоваться, заявлял и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Вопрос также вызывает строительство очистной станции для ливневых стоков. Сроки ее ввода в эксплуатацию запаздывают, а в процессе работы пришлось менять подрядчика. Впрочем, губернатор отметил, что к весне, началу паводкового периода, станцию также планируют запустить.

 

Ранее редакция сообщала об экскурсии на строительную площадку для депутатов Заксобрания.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : ледовая арена


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