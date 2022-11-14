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По Зыряновскому путепроводу открыли движение

  • 14/11/2022, 19:02
Зыряновский путепровод
Его реконструкция идет в рамках строительства четвертого моста через Обь.

Группа «ВИС» завершила реконструкцию Зыряновского путепровода. Работы осуществлены в рамках концессии по созданию моста через реку Обь в Новосибирске. Необходимость полной модернизации транспортного объекта была продиктована его техническим состоянием, не соответствующим современным стандартам, заложенным в проекте создания скоростной хорды, соединяющей два берега реки, поясняет пресс-служба компании.

Концессионер выполнил полную замену мостового полотна. В результате ширина проезжей части увеличена с 20 до 28 метров, а в качестве дорожного покрытия использован современный материал – литой асфальтобетон со сроком службы до 30 лет. Длина полностью реконструированного путепровода составляет более 67 метров. На нём располагаются 4 полосы для движения автомобильного транспорта и 2 трамвайных пути.

— Двухпутная трамвайная линия была перенесена в рамках первого этапа реконструкции, чтобы не нарушать схему движения общественного транспорта в городе. На втором этапе была выполнена укрупнительная сборка металлоконструкций автомобильного проезда, бетонирование опор, установлена новая железобетонная плита пролётного строения автомобильного проезда. Также укреплены откосы и переустроена часть инженерных коммуникаций РЖД, — сообщили в компании. — Литой асфальт, применённый на проезжей части путепровода, по своим эксплуатационным характеристикам значительно превосходит другие распространённые виды дорожного покрытия. Материал начал применяться в России совсем недавно и обладает высокой стойкостью к коррозии, деформации, влагоустойчивостью, не подвержен влиянию перепадов температур. Такое же покрытие использовано на русловой части мостового перехода через Обь, а также будет уложено на подъездах к пункту взимания платы, где нагрузка на дорожное полотно намного выше.

С началом рабочего движения по Зыряновскому путепроводу открыт прямой проезд с ул. Зыряновской до ул. Серебренниковской и ул. Кривощёковской. Перед запуском движения была нанесена разметка, установлены дорожные знаки, ограждения, обустроен тротуар для безопасного прохода пешеходов.

Фото пресс-службы компании

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост Зыряновский путепровод дороги Новосибирск


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