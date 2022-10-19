Пятилетняя программа ремонта дорог Новосибирска «похудела» почти в три раза

Пятилетний план ремонта дорог мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал на сентябрьской сессии горсовета. На следующий день муниципалитет представил список самых крупных улиц, которые планируется отремонтировать. Всего в списке 351 объект. Спустя почти месяц стало очевидно, что план «затрещал по швам».

Напомним, речь шла о том, чтобы за пять лет отремонтировать 540 км дорог. На эти цели ориентировочно мэрия закладывала 20,5 млрд рублей, для получения которых вместе с депутатами горсовета планировала обращаться к областному правительству и депутатам.

Как сообщил сегодня председатель комиссии городского хозяйства Игорь Кудин, после изучения плана у депутатов возникло большое количество предложений.

— Прежде всего, речь идет о переносе ремонта объектов на более ранние сроки, а также о включении в план дополнительных объектов, — пояснил он.

Впрочем, надежды депутатов разбил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов. Он сообщил, что программа касается только улично-дорожной сети, включенной в реестр, а в предложениях депутатов было много дорог частного сектора (которые ремонтируются по отдельной программе) и дорог, не входящих в реестр.

— На сегодняшний день получить 20,5 млрд рублей только на ремонт дорог практически не представляется возможным. Минтранс области предложил на пятилетку сократить ремонты до 17,8 млрд рублей и включить в этот план все виды дорожного ремонта: ремонт мостовых сооружений, капитальные ремонты дорог и т.д. То есть вместо 4,5 млрд рублей в год, которые мы планировали на ремонт дорожно-уличной сети, нам будут доставаться чуть более 1,5 млрд (На пятилетнюю программу ― 7,5 млрд рублей. — Ред.), — констатировал Клемешов. — Это сумма солидная, но мы не получим того результата, который планировали: за пять лет привести всю улично-дорожную сеть Новосибирска в нормативное состояние.

Он пояснил, что в первую очередь будут ремонтироваться улицы, имеющие наибольшее социальное и стратегическое значение для города. Это магистральные улицы, улицы районного значения, то есть вторая и третья категории, по которым идет основной трафик движения.

План ремонта на 2023-2027 годы согласован с Минтрансом, с ФКУ «Дороги России», сейчас находится на утверждении в Высшей школе экономики, а также обсуждался на профильном комитете Заксобрания ― и нашел понимание.

— После окончательного утверждения будет понятен механизм и возможность внесения изменений в этот план. Под возможностью я понимаю дополнительное финансирование, — уточнил заммэра.

Депутат горсовета Наталья Пинус поинтересовалась, по какому принципу будут определяться приоритетные для ремонта дороги.

— Это будет наше искусство работы с депутатами горсовета, потому что при таком финансировании мы не приведем улично-дорожную сеть в нормативное состояние. Коротка финансовая кольчужка, — ответил чиновник.

Наталья Пинус также спросила, сколько паспортов дорог Новосибирска на сегодняшний день оформлено и когда город планирует подготовить все документы, чтобы принимать решения об очередности ремонта дорог не на глазок с помощью искусства приоритетов, а на основе четких фактов.

— В 2022 году оформляются паспорта на 50 км дорог. Дальнейшая работа зависит от того, какие суммы будут на нее выделяться. Такими темпами, как сейчас, мы будем делать документы транспортного планирования 10 лет, хотя они давно должны быть, — сообщил директор транспортного департамента Константин Васильев.

Напомним, в конце мая мэр давал поручение подготовить паспорта дорог города за месяц.

Председатель комитета по транспорту регионального парламента Валерий Ильенко сообщил, что у областных депутатов, заслушавших доклад о пятилетнем плане ремонта дорог города на вчерашнем комитете, тоже возникло много вопросов, особенно у тех, кто представляет городские округа. Но в итоге программа была поддержана и согласована.

В итоге Игорь Кудин рекомендовал представителям муниципалитета более четко проработать вопрос о ремонте дорог с депутатами и найти компромисс, чтобы потом не получить большое количество вопросов.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска готовит массовые иски в суд к дорожным подрядчикам.