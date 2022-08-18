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18 августа мощность магнитной бури составит 7 баллов из 9 возможных

  • 18/08/2022, 10:24
Автор:
магнитные бури
Такого геомагнитного шторма не было уже давно.

По данным Gismeteo, в четверг, 18 августа, утром геомагнитные возмущения достигнут семи баллов, что считается сильной бурей. Дальше ее интенсивность будет незначительно колебаться, но в пятницу, 19 августа, ее сила еще будет доходить до шести баллов. В субботу и воскресенье магнитная буря будет находиться на отметке в 4-3 балла, а потом утихнет.

Как отмечают врачи, такой период пережить будет непросто. У людей могут возникнуть головные боли, нарушения работы сердца, давление, боли в мышцах и суставах, бессонница, тошнота, апатия. Для нормализации работы организма следует помнить несколько правил.

Правила для метеозависимых

Необходимо вовремя ложиться спать, не засиживаться за работой допоздна и больше гулять на свежем воздухе. Также существует риск обострения хронических заболеваний, поэтому важно держать под рукой лекарственные препараты, рекомендованные врачом.

Магнитные бури: что можно и нельзя делать в этот период

В этот период можно много отдыхать и спать. Также эксперты советуют употреблять в пищу рыбу, каши, овощи и много воды.

Не рекомендуется пить кофе. Не общайтесь с токсичными людьми и избегайте конфликтных ситуаций.

Кроме того, эксперты категорически запрещают браться за работу, требующую сильной сосредоточенности. Ограничьте поездки за рулем. Это может привести к авариям.

Фото: pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рекомендации метеозависимость магнитные бури здоровье геомагнитный шторм


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