Инфекции под солнцем: как обезопасить себя на даче

Приближается дачный сезон, требующий внимания не только к садовым делам, но и к собственному самочувствию. Какие недуги чаще всего подстерегают любителей загородного отдыха? Когда активизируются клещи и какова их опасность? Как минимизировать риск заболеваний? На эти и другие вопросы ответит Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, инфекционист ИНВИТРО.

Основные угрозы для дачников

Все заболевания, с которыми можно столкнуться на даче, условно делятся на инфекционные и неинфекционные. Однако наибольшую опасность для дачников представляют именно инфекции. Их существует множество, и они могут передаваться через укусы насекомых, употребление загрязненной воды или контакт с почвой, а также из-за пренебрежения гигиеной. Риск заражения возрастает в начале и разгар сезона, когда люди активно трудятся на грядках, собирают урожай и проводят больше времени на свежем воздухе.

Активация клещей и их опасность

Сезон активности клещей в различных регионах России обычно начинается в марте-апреле, когда среднесуточная температура достигает +6 °C и выше. Проснувшись после зимы, голодные клещи ищут кровь млекопитающих для продолжения рода, что приводит к учащению укусов. Укус клеща может стать источником таких опасных инфекций, как боррелиоз и клещевой энцефалит. Статистика прошлого года показывает, что примерно 25-30% клещей были инфицированы боррелиями, делая это заболевание наиболее распространенным среди дачников. Клещевой, хотя и встречается реже, несет более серьезные риски, вплоть до тяжелых последствий. Кроме того, клещи могут быть переносчиками риккетсиозов, анаплазм, эрлихий и бабезий. В южных районах также обитают переносчики вирусов геморрагических лихорадок, которые, хоть и редки, отличаются тяжелым течением и могут угрожать жизни, что требует особой бдительности при посещении этих мест.

Инфекции от еды и грязных рук

На даче часто возникает соблазн отведать свежие овощи и фрукты прямо с грядки, при этом руки не всегда моются должным образом, а для приготовления пищи используется неочищенная вода. Такие условия способствуют развитию фекально-оральных инфекций. В летний период особенно актуальны кишечные бактериальные заболевания, такие как дизентерия и сальмонеллёз. Хотя они передаются от человека к человеку не так легко, как вирусные диареи, они могут протекать тяжело и иногда требуют антибиотикотерапии.

Риски, связанные с гельминтами

Летний период также увеличивает вероятность заражения паразитами. Паразитарные инфекции передаются через грязные руки, зараженную пищу или воду. Среди распространенных гельминтов встречаются аскариды, острицы, некоторые виды цепней, а также лямблии. Эти инфекции вызывают расстройства желудочно-кишечного тракта и могут долгое время развиваться в организме без явных симптомов, подчеркивая важность превентивных мер.

Заболевания, передающиеся через воду

Возможность заражения через воду, особенно при купании, летом возрастает. Энтеровирусы, включая вирус Коксаки, хорошо сохраняются в воде, особенно в стоячих водоемах. Купание в таких водоемах или использование нефильтрованной воды для питья, приготовления пищи и гигиенических процедур значительно увеличивает риск инфицирования. Также через воду и пищу может передаваться вирусный гепатит А, пик заболеваемости которым приходится на лето и раннюю осень.

Опасность при работе с землей

Почва является средой обитания бактерий столбняка – клостридий. Они могут попасть в организм через микротравмы кожи или раны, возникающие при земляных работах. Если человек не прошел вакцинацию или не сделал своевременную ревакцинацию, риск заражения остается высоким. Столбняк – редкое, но крайне опасное заболевание, при тяжелых формах процент летальности может достигать 50%. Основная опасность заключается в сильных мышечных спазмах, которые в критических случаях могут привести к спазму диафрагмы и остановке дыхания.

Профилактические меры для дачников

Существуют простые, но действенные меры для снижения рисков: