Инфекции под солнцем: как обезопасить себя на даче

Автор: Марина Санькова

Риск заражения инфекционными заболеваниями возрастает в начале и разгар сезона, когда люди активно трудятся на грядках, собирают урожай и проводят больше времени на свежем воздухе

Приближается дачный сезон, требующий внимания не только к садовым делам, но и к собственному самочувствию. Какие недуги чаще всего подстерегают любителей загородного отдыха? Когда активизируются клещи и какова их опасность? Как минимизировать риск заболеваний? На эти и другие вопросы ответит Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, инфекционист ИНВИТРО.

Основные угрозы для дачников

Все заболевания, с которыми можно столкнуться на даче, условно делятся на инфекционные и неинфекционные. Однако наибольшую опасность для дачников представляют именно инфекции. Их существует множество, и они могут передаваться через укусы насекомых, употребление загрязненной воды или контакт с почвой, а также из-за пренебрежения гигиеной. Риск заражения возрастает в начале и разгар сезона, когда люди активно трудятся на грядках, собирают урожай и проводят больше времени на свежем воздухе.

Активация клещей и их опасность

Сезон активности клещей в различных регионах России обычно начинается в марте-апреле, когда среднесуточная температура достигает +6 °C и выше. Проснувшись после зимы, голодные клещи ищут кровь млекопитающих для продолжения рода, что приводит к учащению укусов. Укус клеща может стать источником таких опасных инфекций, как боррелиоз и клещевой энцефалит. Статистика прошлого года показывает, что примерно 25-30% клещей были инфицированы боррелиями, делая это заболевание наиболее распространенным среди дачников. Клещевой, хотя и встречается реже, несет более серьезные риски, вплоть до тяжелых последствий. Кроме того, клещи могут быть переносчиками риккетсиозов, анаплазм, эрлихий и бабезий. В южных районах также обитают переносчики вирусов геморрагических лихорадок, которые, хоть и редки, отличаются тяжелым течением и могут угрожать жизни, что требует особой бдительности при посещении этих мест.

Инфекции от еды и грязных рук

На даче часто возникает соблазн отведать свежие овощи и фрукты прямо с грядки, при этом руки не всегда моются должным образом, а для приготовления пищи используется неочищенная вода. Такие условия способствуют развитию фекально-оральных инфекций. В летний период особенно актуальны кишечные бактериальные заболевания, такие как дизентерия и сальмонеллёз. Хотя они передаются от человека к человеку не так легко, как вирусные диареи, они могут протекать тяжело и иногда требуют антибиотикотерапии.

Риски, связанные с гельминтами

Летний период также увеличивает вероятность заражения паразитами. Паразитарные инфекции передаются через грязные руки, зараженную пищу или воду. Среди распространенных гельминтов встречаются аскариды, острицы, некоторые виды цепней, а также лямблии. Эти инфекции вызывают расстройства желудочно-кишечного тракта и могут долгое время развиваться в организме без явных симптомов, подчеркивая важность превентивных мер.

Заболевания, передающиеся через воду

Возможность заражения через воду, особенно при купании, летом возрастает. Энтеровирусы, включая вирус Коксаки, хорошо сохраняются в воде, особенно в стоячих водоемах. Купание в таких водоемах или использование нефильтрованной воды для питья, приготовления пищи и гигиенических процедур значительно увеличивает риск инфицирования. Также через воду и пищу может передаваться вирусный гепатит А, пик заболеваемости которым приходится на лето и раннюю осень.

Опасность при работе с землей

Почва является средой обитания бактерий столбняка – клостридий. Они могут попасть в организм через микротравмы кожи или раны, возникающие при земляных работах. Если человек не прошел вакцинацию или не сделал своевременную ревакцинацию, риск заражения остается высоким. Столбняк – редкое, но крайне опасное заболевание, при тяжелых формах процент летальности может достигать 50%. Основная опасность заключается в сильных мышечных спазмах, которые в критических случаях могут привести к спазму диафрагмы и остановке дыхания.

Профилактические меры для дачников

Существуют простые, но действенные меры для снижения рисков:

  • Регулярно и тщательно мойте руки с мылом, особенно перед едой и после садовых работ.
  • Обязательно мойте овощи и фрукты перед употреблением.
  • Используйте безопасную воду: фильтрованную, кипяченую или бутилированную для питья, приготовления пищи и мытья рук.
  • Работайте на природе с учетом защиты от клещей: носите закрытую одежду, применяйте репелленты и регулярно осматривайте кожу после прогулок.
  • Следите за актуальностью прививки от столбняка и своевременно проводите ревакцинацию.

Полость рта не существует изолированно от остальных систем. Инфекция, источником которой становится банальный кариес, способна распространяться с током крови, поражая внутренние органы. В группе особого риска находятся люди с уже имеющимися хроническими заболеваниями.

— Люди с хроническими заболеваниями – диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими или респираторными недугами – особенно уязвимы перед проблемами полости рта. Не последнюю роль в этом играют вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя. Нездоровое питание с большим количеством сахара в рационе тоже наносит серьёзный вред, — рассказала Горсайту главный внештатный специалист-стоматолог регионального минздрава, главврач клинической стоматологической поликлиники №3 Наталья Кузнецова.

Весной традиционно происходит обострение респираторных инфекций. По прогнозам специалистов Пироговского университета Минздрава России, в марте и апреле 2026 года жителей Новосибирска, как и других регионов страны, ожидает активизация сразу нескольких вирусов. При этом новых сверхопасных возбудителей, способных вызвать пандемию, не зафиксировано.

Особое место среди всех сезонных угроз специалисты отводят второй волне гриппа. Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости гриппом В в марте.

В период межсезонья, когда организм испытывает дефицит солнечного света и витаминов, тема защиты от вирусов становится особенно актуальной. В конце зимы важно поддержать здоровье и не навредить себе. Вредные привычки остаются одним из главных деструктивных факторов.

—Курение и злоупотребление алкоголем – одни из самых серьёзных врагов здоровья. Эти привычки не только ослабляют иммунную систему, но и провоцируют развитие множества болезней. Алкоголь и табак нарушают естественные защитные механизмы организма, делая его уязвимым перед инфекциями, – рассказала Горсайту заведующая отделением аллергологии клиники иммунопатологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Дарья Дёмина.

В Новосибирске и еще 36 российских городах в феврале 2026 года отмечен рост заболеваемости респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией (РС-инфекцией). По данным еженедельного мониторинга НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, на седьмой неделе 2026 года частота выявления РС-вируса достигла максимального значения за весь эпидсезон, составив 2,5% от числа обследованных больных. Это самый высокий показатель с 40-й недели 2025 года.

Наиболее уязвимы перед инфекцией оказались дети раннего возраста. Среди малышей до двух лет вирус подтвердился в 9% случаев, среди дошкольников 3–6 лет — в 4,9%. Реже РС-вирус выявляют у школьников и взрослых — 2% и 0,8% соответственно.

Некоторые привычки и особенности образа жизни незаметно разрушают мужской организм. Об этом сообщил заведующий отделением Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции, кандидат медицинских наук Андрей Фунтиков.

По словам эксперта, серьезную угрозу представляет хронический недосып. Он провоцирует скачки давления, замедляет метаболизм и усиливает тягу к вредным привычкам.

В декабре 2025 года Новосибирская область трижды объявляла о закупке вакцин против менингококковой инфекции. Два тендера не состоялись, так как на них не поступило ни одной заявки от потенциальных поставщиков. На третий тендер (поставка 3000 доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y) поступила одна заявка.

Закупки вакцины проходят на фоне роста заболеваемости менингококком и активизации разговоров о необходимости включения вакцинации против этого возбудителя в Национальный календарь профилактических прививок. По данным за девять месяцев 2025 года, в России зарегистрировано 1600 случаев менингококковой инфекции. За весь прошлый год было 694 случая. Врачи говорят, что подъемы заболеваемости носят цикличный характер и сейчас как раз период роста. В такой ситуации массовая вакцинация была бы правильным решением. Но пока у России нет своей вакцины, и в Нацкалендарь вакцинация не внесена.

