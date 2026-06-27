Врачи предупредили о росте аптечной наркомании среди российских подростков

В российских школах фиксируют опасный тренд: подростки начали массово смешивать лекарственные препараты с газировкой, энергетиками и соком, чтобы получить необычные ощущения. Врачи предупреждают: подобные эксперименты могут привести к реанимации.

По словам профессора, врача-кардиолога клиники «Инвитро» Алексея Никитина, некоторые популярные сердечные капли содержат компоненты, которые сильно угнетают центральную нервную систему. Для детей такие препараты противопоказаны. Один флакон средства, выпитый залпом, по своему действию сравним с наркотической дозой: мозг замедляет работу до состояния, похожего на наркоз, теряется координация, наступает спутанность сознания, возможна остановка дыхания.

Особенно опасно сочетание таких лекарств с кофеином в энергетических напитках. Организм получает взаимоисключающие команды: стимуляторы пытаются разогнать его, а успокаивающие компоненты — затормозить.

— Представьте, что вы жмете газ и тормоз одновременно. Двигатель сгорит, — подчёркивает профессор.

Сердце подростка испытывает колоссальную перегрузку, что грозит тахикардией, фибрилляцией или внезапной остановкой.

Еще опаснее ситуация, когда подростки смешивают несколько разных лекарств сразу. Токсическая нагрузка на печень возрастает многократно, возможны галлюцинации, сменяющиеся тяжелой комой. Грань между желаемым эффектом и передозировкой у подростков практически отсутствует.

Врачи призывают родителей обращать внимание на резкие перепады настроения и необъяснимую сонливость у детей. Безопасных способов употреблять лекарства не по назначению не бывает, и последствия таких экспериментов часто необратимы.

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