Банк Уралсиб в Новосибирске заключил договоры с ведущими вузами города

Студенты вузов пройдут практику в Банке Уралсиб в Новосибирске, получат навыки работы в выбранных специальностях по таким направлениям как: экономика, менеджмент, государственный аудит, экономическая безопасность. Ожидается, что первые практиканты начнут свою работу в банке уже в текущем году.

«Банк Уралсиб в Новосибирске заключил несколько договоров о прохождении практики студентами ВУЗов, мы хотим помочь молодым людям в освоении выбранных специальностей, поделиться своими знаниями. Надеемся, что лучшие из них станут частью нашей команды», — отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Голубева Наталья.