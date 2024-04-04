Мигранты атаковали психиатрическую больницу в Новосибирске

В психиатрическую больницу нахлынула волна таксистов-мигрантов.

Они парализовали работу учреждения и нарушили общественный порядок.

В связи с этим были вызваны два экипажа ГБР агентства безопасности «Гвардия».

Бойцам удалось восстановить порядок чуть больше чем за час. Они выдворили за пределы заведения всех незаписанных на прием людей.

Также неожиданным посетителям было объяснено о записи к врачу по телефону или через «Госуслуги».

— Из 60 присутствовавших в больнице посетителей на улицу были выведены около 40, — говорится в сообщении VN.ru.

Отдельно отмечается, что мигранты поняли свою оплошность, из-за этого никто не оказывал сопротивления ГБР.

Ранее редакция сообщала о том, что кража ГБР пистолета и часов возле кальянной в Новосибирске попала на видео.