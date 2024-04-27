Застройщиков в Новосибирске хотят нагрузить строительством дорог

Реготделение «Народного фронта» обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить обеспеченность новых микрорайонов Новосибирска транспортной инфраструктурой. Насколько своевременно они появляются и передаются на баланс муниципалитета.

— Вначале мы подали в Генпрокуратуру информацию об общем состоянии города Новосибирска, в том числе бесхозных дорог, о несоответствии темпов жилищного строительства и развития дорожной сети. Сейчас подготовили еще одно обращение по конкретной локации, — говорит Стефанов. — Мы предлагаем Генпрокуратуре провести проверку транспортной инфраструктуры в районе микрорайонов Дивногорский и Новомарусино, жители которых направляют нам много обращений.

Дорожный эксперт «Народного фронта» Александр Стефанов пояснил, что эту проблему общественники подняли еще во время встречи с заместителем генпрокурора Дмитрием Демешиным, после которой в регионе началась волна арестов чиновников и предпринимателей.

Напомним, недавно мэрия выдала компании «СЗ Союз-Инвест» разрешение на строительство первой очереди микрорайона на улице Большой. Всего проектом предусмотрены 11 очередей. Общая площадь застройки — 40 000 кв. м. Полностью застроить микрорайон планируют в 2032 году.

Стефанов пояснил, что, согласно законодательству, транспортная доступность жилых массивов при новом строительстве не должна ухудшаться. Эту ситуацию должен отслеживать собственник дорог общего пользования местного значения — муниципалитет, который выдает разрешение на строительство домов.

В случае с Дивногорским и Новомарусино с каждым новым домом пробки на дороге по направлению к Новосибирску только увеличиваются. Плюс люди жалуются на проблемы с общественным транспортом, недостатком маршрутных рейсов. Также эта дорога является выездной магистралью в сторону Томска и по ней с каждым годом увеличивается трафик транзитного транспорта.

О растущих пробках на фоне ускоряющихся темпов строительства жилья в соцсетях пишут жители многих спальных районов. Например, Южно-Чемского и Затулинского жилмассивов.

— Требование строительства дорог, аналогично требованию создания социальной инфраструктуры. В случае с соцобъектами потребовалось решение судебных инстанций, чтобы это стало в Новосибирске правоприменительной практикой. Мы настаиваем, чтобы это стало системой и для строительства дорог в городе, — резюмировал Александр Стефанов.

Напомним, в прошлом году прокуратура остановила строительство новых домов в Новосибирске на площадках, не обеспеченных социальной инфраструктурой. Жители новостроек жаловались прокурорам, что у них нет доступа к школам и детсадам, а имеющиеся объекты переполнены. В итоге несколько месяцев застройщики не могли получить разрешения на строительство. В начале года вице-мэр Алексей Кондратьев отмечал, что в подвешенном состоянии оказалось более 200 кв. м жилья — девелоперы не могли выйти на площадку. Процесс снова удалось запустить только в конце февраля 2024 года. При этом застройщики согласились на софинансирование с бюджетом строительства социальных объектов: школ и детсадов.

Ранее редакция сообщала о том, что сценарии дистанционного управления светофорами в пробках тестируют в Новосибирске.