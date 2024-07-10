11 участников группы наркосбытчиков отправятся под суд в Новосибирске

Завершилось расследование дела по фактам 42 попыток сбыта наркотиков и психотропных веществ. 11 участников организованной группы в возрасте от 19 до 35 лет были обвинены.

— Все обвиняемые через сеть Интернет были наняты неустановленным лицом в качестве закладчиков наркотиков и в период с июля по октябрь 2023 года действовали в интересах одного и того же онлайн-магазина, специализирующегося на продаже запрещённых веществ, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Нарушители закона получали от куратора крупные партии различной «синтетики», которую фасовали, а после делали закладки в Новосибирской области.

— Координаты местонахождения наркотических закладок вместе с фотографиями сбытчики отправляли владельцу наркомаркета, — отметили в сообщении.

Их деятельность была пресечена, у них были изъяты приготовленные для сбыта наркотики общей массой около 3 килограммов.

На данный момент материалы дела направлены в суд Новосибирска. Подсудимые находятся под стражей.

Ранее редакция сообщала о том, что завершилось расследование перевозки наркотиков в букете цветов в Томской области.