Чиновницу мэрии Новосибирска подозревают в конфликте интересов

Суд Новосибирска признал незаконным бездействие мэрии в непринятии мер по урегулированию конфликта интересов чиновницы администрации — заместителя начальника управления потребительского рынка мэрии города. На этом настаивала городская прокуратура.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура обнаружила, что чиновница мэрии «допустила конфликт интересов, выразившийся в создании ситуации, при которой ее личная заинтересованность может повлиять на объективное и беспристрастное исполнение служебных обязанностей, мер к предотвращению конфликта интересов не принимала, уведомление работодателю о личной заинтересованности направила только в ходе проверки прокуратуры».

В частности, по сообщению ведомства, компания супруга чиновницы заключила договоры с департаментом на размещение нестационарных торговых объектов. Кроме того, компания неоднократно становилась победителем городских конкурсов как лучшая организация общественного питания и торговли. Организатором конкурсов является департамент, где работает чиновница, напомнили в прокуратуре. При этом в ведомстве отметили, что установлены факты размещения на территории Новосибирска НТО компании без правоустанавливающих документов, что послужило основанием для их демонтажа. По информации источника Infopro54, речь идет о компании ООО «Русские блины».

Прокуратура также потребовала признать незаконным решения комиссии мэрии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов об отсутствии у служащей конфликта интересов. Суд обязал комиссию повторно рассмотреть уведомление служащей о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отправил в СИЗО и. о. главы дептранса Новосибирска Олесю Богомазову.