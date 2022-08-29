20 новосибирских школ попали в топ самых переполненных в регионе

Данные о количестве учеников в образовательных учреждениях, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-центр мэрии.

В 2022/2023 учебном году всего в школы будет зачислено 23 тысячи детей. К августу родители подали более 20 тысяч заявлений.

Больше всего заявлений поступило в МАОУ ОЦ «Развитие», лицей № 113, лицей № 130, МБОУ «Экономический лицей», средние школы: № 23, № 49, № 76, № 138, № 211, 215, 216, 217, гимназию № 3 в Академгородке и в лицей № 159.

— В этих же школах начальные классы укомплектованы с превышением контингента обучающихся, наибольшее количество — 14 первых классов — в школе № 216, — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По данным департамента образования, в прошлом учебном году 168 школ работали в две смены.

В зимний период прошлого учебного года работали с превышением контингента МБОУ СОШ № 82, МБОУ СОШ № 207, МАОУ СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко, МБОУ СОШ № 182 с углубленным изучением литературы и математики, МАОУ СОШ № 217, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 86, МБОУ СОШ № 92, МАОУ СОШ № 215, МБОУ СОШ № 155, МБОУ СОШ № 19, МАОУ СОШ № 216, МБОУ СОШ № 140, МАОУ СОШ № 213 «Открытие», МБОУ СОШ № 120, МБОУ ЭКЛ, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 199, МБОУ СОШ № 76.

— На основе анализа потребности в дополнительных местах в ближайшие годы необходимо построить 20 зданий школ на 14 950 мест, — добавили в мэрии Новосибирска.

К счастью, уже в этом году школьников примут два новых здания, на 1100 мест каждое. Это школа № 219 по улице Михаила Немыткина, 6 и гимназия № 3 в Академгородке на Детском проезде.