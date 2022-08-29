Чиновнику продлили срок содержания под стражей

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска продлен срок содержания под стражей до 27 октября в отношении руководителя центра «Мой бизнес» в Новосибирской области Михаила Космынина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ — мошенничество и растрата.

Кроме того, Центральный районный суд Новосибирска продлил срок нахождения под домашним арестом совладельцу новосибирской строительной компании ГК «Дом-Строй» Владимиру Наумову ─ также до 27 октября. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Наумов был задержан в начале июля.

Оба постановления не вступили в законную силу.

Напомним, Михаил Космынин подозревается в мошенничестве и растрате на общую сумму более 78 млн рублей. Согласно данным следствия, Космынин направил на капремонт помещения для центра «Мой бизнес» 65 млн рублей, которые предназначались на субсидии МСП. Еще около 12 млн он перечислил за аренду помещения, пока в них шел ремонт. Кроме этого, с марта по август 2020 года он самовольно назначил себе премии на общую сумму более 386 тыс. рублей.

Чиновник был взят под стражу в начале июля.

Центр «Мой бизнес» открылся в Новосибирске в сентябре 2020 года. Он разместился на площадях, арендованных в жилом комплексе «Флотилия» (Застройщик ГК «Дом-Строй». ─ Ред.) на улице Сибревкома, 9, недалеко от станции метро Октябрьская — около 2 тысяч кв.м.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества с федеральной землей.