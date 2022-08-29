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Анатолию Быкову предъявлено обвинение в окончательной редакции

  • 29/08/2022, 17:03
Анатолий Быков
Следователи сообщили, что вскоре уведомят обвиняемого и его адвокатов об окончании предварительного расследования.

Следственный комитет предъявил Анатолию Быкову обвинение в окончательной редакции. Красноярский бизнесмен и бывший депутат Заксобрания края проходит по делу о руководстве преступным сообществом и убийстве.

По данным следствия, Анатолий Петрович в период с 1990 по 1997 год создал группировку, которую единолично возглавлял вплоть до 19 июня 2002 года. Являясь руководителем преступного сообщества, он организовал убийство 48-летнего жителя Красноярска. С помощью угроз Быков склонил троих своих подчинённых к нападению на мужчину.

─  Злоумышленники достали два переделанных под стрельбу боевыми патронами газовых пистолета и стали выслеживать красноярца. Ночью 18 июня 1998 года возле дома №187 на улице Тимошенкова жертва была расстреляна двумя участниками банды Быкова. Потерпевший получил не менее 6 смертельных ранений, ─  говорится в сообщении пресс-службы СК РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасии.

В отношении Анатолия Быкова Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом, созданным для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и входящими в него структурными подразделениями), п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное организованной группой). Свою причастность к преступлениям обвиняемый отрицает.

В ближайшее время Быкова, его защитников и сторону потерпевшего уведомят об окончании предварительного расследования. Им будут предоставлены материалы для ознакомления.

Быков в сентябре прошлого года получил 13 лет колонии за организацию убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. Также он является фигурантом дела о подстрекательствах к убийству.

 

Ранее редакция сообщала, что искитимцы опасаются соседства с исправительным центром ФСИН. 

Фото с официального сайта СК РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасии в соцсети ВКонтакте

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Красноярск

Теги : преступное сообщество обвинение Анатолий Быков


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