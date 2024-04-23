Рекламодателям

Изменили адрес выдачи разрешений на охоту в Новосибирске

  • 23/04/2024, 10:32
Автор: Артем Рязанов
Изменили адрес выдачи разрешений на охоту в Новосибирске
Новое место находится на Красном проспекте.

Предоставление госуслуги в сфере охоты в офлайне будет производиться в новом месте в Новосибирске.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, с 24 апреля текущего года получить разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно будет в кабинете 420 на Красном проспекте, 25.

Напомним, что с 25 марта начался прием заявлений и выдача разрешений на добычу птиц на общедоступных охотничьих угодьях Новосибирской области в весенний сезон охоты 2024 года.

Отметим, что при получении разрешения помимо заявления необходимо оплатить государственную пошлину в размере 650 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что опытом Новосибирска по дистанционной выдаче разрешений на охоту заинтересовалась вся Россия.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

106

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : разрешение Охота


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaPZЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaU5ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocmiikkЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocu6zHjЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwocmiPVzЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwojEpGAjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Освобожденные из плена бойцы СВО вернулись домой в Новосибирск
18/04/24 9:38
Новосибирцы приняли нормы ГТО у бойцов «Ахмата» в зоне СВО
15/04/24 12:30
Новосибирский авиазавод отправил партию бомбардировщиков на СВО
5/04/24 15:40

Началось подтопление садовых участков в Первомайском районе Новосибирска

В мэрии не исключают, что в зону подтопления попадут участки в Советском районе города.
Читать далее >>

На 52% вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка в Новосибирске

За 3 месяца 2024 года компании разместили более 340 вакансий.
Читать далее >>

Депутат Госдумы требует включить Новосибирск в проект «Чистый воздух»

Он заявил, что устаревшая сеть метеопостов не позволяет оценить реальный уровень загрязнения воздуха в городе.
Читать далее >>

Аренда однокомнатных квартир в Новосибирске за год подорожала на треть

Двухкомнатных — на 25 процентов.
Читать далее >>

Минприроды ищет новое место для центра реабилитации диких животных в Новосибирске

Его не удалось разместить в Кудряшовском бору.
Читать далее >>

Дачникам СНТ «Зеленый остров» пообещали отремонтировать дорогу

На нее выделено около 8 млн рублей.
Читать далее >>

Самокаты Яндекса появились в Новосибирске

Это второй оператор кикшеринга, который будет работать в городе в этом сезоне.
Читать далее >>

День города Новосибирска и День молодежи пройдут 29 июня

Главной молодежной площадкой в этот день станет парк «Арена».
Читать далее >>

Орденоносный «Экран» отметил 70-летие

О заводе-гиганте советской индустриальной эпохи и тех, кто продолжает обеспечивать «экранный эффект» в новом веке — в материале Infopro54.
Читать далее >>

Жилой район Светлый: проживать и трудиться в одном месте

В непосредственной близости от Светлого планируется создание двух производственных кластеров.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Ирина Скалабан, профессор кафедры социальных работ и социальной антропологии НГТУ НЭТИ, доктор социологических наук, доцент

Ирина Скалабан: мы создали единственную в России геоинформационную базу данных конфликтов новосибирской агломерации

Эксперт рассказала об основных болевых точках региона.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«У свиней нет национальности»: в квартире мигрантов по указанию Быстрыкина потравили тараканов
23/04/24 11:02
Общество
Суд обязал работодателя выплатить инвалиду компенсацию в Новосибирске
23/04/24 10:52
Право&Порядок
Новосибирцы купили в марте квартир в новостройках почти на 11 млрд рублей
23/04/24 10:50
Бизнес Недвижимость
ВТБ: во втором квартале продажи ипотеки удвоятся
23/04/24 10:47
Финансы
20% россиян хотели бы купить китайские автомобили
23/04/24 10:41
Бизнес Транспорт
Изменили адрес выдачи разрешений на охоту в Новосибирске
23/04/24 10:32
Общество
Двоим заключенным добавили срок за побег из колонии в Новосибирске
23/04/24 10:28
Общество Право&Порядок
Началось подтопление садовых участков в Первомайском районе Новосибирска
23/04/24 10:05
Власть Общество
Экстренное предупреждение из-за подъема реки Майзас выпустили в Новосибирской области
23/04/24 9:58
Общество
Более 5 тысяч мигрантов за неделю отправили из Новосибирской области
23/04/24 9:37
Общество Право&Порядок
25-летний парень позвал маму после кражи ликера в Новосибирске
22/04/24 17:28
Право&Порядок
Первые дачные автобусы вышли на маршрут в Новосибирской области
22/04/24 17:11
Власть Общество Транспорт
«Обматерили и хотели избить»: подростки-мигранты кошмарят детей электрошокером во дворах Новосибирска
22/04/24 17:02
Общество Происшествия
Студенческие билеты и зачетки переведут в электронный формат в России
22/04/24 16:42
Общество
Прокуратура проверила историю с инвалидом, которого спрятали за ширмой в Новосибирске
22/04/24 16:23
Общество Право&Порядок
Портфель рублевых пассивов ВТБ превысил 7 трлн с начала года
22/04/24 16:13
Финансы
Выручка от сделок по продаже основных средств компаний упала в Новосибирске на 37%
22/04/24 16:04
Бизнес ПроБизнес
Цыганки отмыли сибирского бомжа и сделали из него миллионера
22/04/24 16:00
Общество Право&Порядок
Автограф сенатора Карелина на долларе выставлен на продажу в Новосибирске
22/04/24 15:48
Общество
Апелляция не обнаружила вывода средств из операций «Экологии-Новосибирск» и «Экотранс-Н»
22/04/24 15:28
Бизнес
Популярное
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС
28/03/24 12:13
На заводе в Калуге стартовало серийное производство автомобилей Citroen
28/03/24 11:18
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных банков за 2023 год – Эксперт РА
22/04/24 14:57
Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
17/04/24 12:17
Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 2023 год составила 8,2 млрд рублей
17/04/24 11:29
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ
16/04/24 9:00
Банк Уралсиб в Кемерове провел интеллектуальную игру для студентов
15/04/24 10:35
Новосибирские энергетики подвели итоги года и определили лучший филиал
12/04/24 11:59

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска