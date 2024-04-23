Изменили адрес выдачи разрешений на охоту в Новосибирске

Предоставление госуслуги в сфере охоты в офлайне будет производиться в новом месте в Новосибирске.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, с 24 апреля текущего года получить разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно будет в кабинете 420 на Красном проспекте, 25.

Напомним, что с 25 марта начался прием заявлений и выдача разрешений на добычу птиц на общедоступных охотничьих угодьях Новосибирской области в весенний сезон охоты 2024 года.

Отметим, что при получении разрешения помимо заявления необходимо оплатить государственную пошлину в размере 650 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что опытом Новосибирска по дистанционной выдаче разрешений на охоту заинтересовалась вся Россия.