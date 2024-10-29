20 тонн радужной форели привезли из Узбекистана в Новосибирск

Сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели оформление партии радужной форели, ввезённой из Узбекистана в Новосибирск. Общий вес партии составил 20 тонн.
Как сообщили в ведомстве, поставка была осуществлена аттестованными предприятиями, а мороженая рыба доставлена в город назначения на автомобильном транспорте.
Это уже четвёртая партия форели, которую привезли в столицу Сибири в этом году.
— Всего с начала 2024 года общий объем поступившей в Новосибирскую область узбекистанской форели составил 82,8 т. При этом все процедуры импорта партий соответствовали условиям ввоза, — подчеркнули в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что более 6 тысяч тонн лимонов, имбиря и чеснока были ввезены в Сибирь.
Источник фото: Freepik / Автор — Racool_studio
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