Новосибирская «Кузина» избежала фактического дефолта

Компания ООО «Кузина» выплатила доход за 18-й купонный период в размере 949,2 тысяч рублей. Таким образом сеть кофеен выполнила финансовые обязательства по выпуску облигаций Кузина-БО-П02, несмотря на недавно объявленный технический дефолт.

Выплату инвесторам удалось направить своевременно, что предотвратило фактический дефолт для ООО «Кузина», сообщает финансовый консультант эмитента «Юнисервис Капитал».

Напомним, что 16 октября 2024 года ООО «Кузина» не исполнило обязательства перед инвесторами по выплате купонного дохода по облигациям, тем самым допустив технический дефолт. После этого по действующему законодательству компании предоставили 10 рабочих дней для того, чтобы погасить задолженность и не допустить фиксации фактического дефолта. Сети кондитерских удалось уложиться в этот срок и направить выплату купонного дохода на сумму 949 200 руб. (по 13,56 руб. на облигацию). Информация об этом появилась на странице организатора размещения «Кузины» на бирже.

Ранее «Кузине» уже удавалось избежать фактического дефолта. В июне этого года сеть кофеен также не исполнила обязательства по выплате 949 тыс. руб. купонного дохода владельцам облигаций. Но и тогда «Кузина» смогла направить средства на выплату дохода, тем самым, не допустив фиксации фактического дефолта.

В Новосибирске сеть кафе-кондитерских «Кузина» появилась в 2010 году. Основателем сети считается американец Эрик Шогрен. На данный момент, по информации 2ГИС, под этим брендом в городе работает 41 отдел. Также «Кузина» открыла точки в Барнауле и Москве. По информации Rusprofile, выручка ООО «Кузина» в 2023 году составила 421 млн рублей, прибыль — 3,3 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что не состоялись девять торгов на предоставление кредитов Новосибирской области.