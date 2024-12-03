2024 год стал годом вкладчиков

Рекордный рост

По итогам 9 месяцев 2024 года на вкладах новосибирцев скопились 768 млрд рублей. Это на 28,5% больше, чем в начале года. В целом по округу сибиряки принесли в банки 3,4 трлн рублей, рост с начала года составил 26%. Такую статистику приводит Банк России.

Опрошенные Infopro54 участники круглого стола «Вклады и недвижимость на фоне высоких ставок» говорят о более высоких темпах прироста портфеля вкладов. Так, портфель срочных вкладов Урало-Сибирского макрорегиона прирос на 48% к январю текущего года, достигнув значения более 12,4 млрд рублей.

— Объем новых привлеченных средств по вкладам физических лиц в регионах присутствия Сибирского банка Сбера вырос в октябре 2024 года на 16% к октябрю 2023-го. В январе-октябре 2024 года ― на 45% год к году, — сообщили Infopro54 в пресс-службе банка. — В Новосибирске картина еще более кардинальная — объем декабря 2024-го на 31% выше объема декабря 2023-го, а если брать 10 месяцев, то рост год от года составил 55%.

В новосибирском филиале ВТБ в 2024 году рост составил 56% — до 188,5 млрд рублей.

— Сейчас время вкладчиков. С учетом ключевой ставки и текущих процентных ставок многие новосибирцы размещают средства на вкладах. Мы наблюдаем изменение модели поведения клиентов. Даже те, у кого есть кредиты, полученные ранее, предпочитают их не гасить, а размещать «свежие» деньги на вкладах и накопительных счетах, — поясняет Сергей Никулин.

Вкладываются по-длинному

По наблюдению руководителя филиала ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Натальи Голубевой, самые популярные у новосибирцев вклады ― на 6 месяцев, а также вклады с ежемесячной выплатой процентов. Трехмесячные вклады ― на втором месте, на третьем ― годовые вклады и вклады до 3 лет.

Наибольшей популярностью в «Абсолют Банке» пользуются вклады на срок от 3 до 6 месяцев.

— Причин выбора таких сроков размещения две. Первая — на такие сроки банки предлагают максимальные процентные ставки. Вторая — срок соответствует горизонту планирования и банков, и клиентов. Сейчас рынок ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки, поэтому клиенты надеются разместить средства после завершения срока действующего вклада на новых условиях — с более высокими процентами. В то же время сейчас многие банки повысили ставки по длинным вкладам на срок 9-12 месяцев в связи с ожиданием действия высоких ставок еще как минимум год, — комментирует Ирина Чернощук, заместитель руководителя «Абсолют Банка» в Новосибирске.

По ее словам, стабильный спрос в Новосибирске фиксируется и на такой продукт, как накопительные счета. Люди понимают, что это эффективный и одновременно гибкий инструмент, который позволяет ежемесячно получать проценты на счет. На накопительные счета приходятся около 25% открытых в «Абсолют Банке» сберегательных продуктов, на депозиты — 75%.

— Приоритет депозитов объясняется тем, что накопительные счета могут конкурировать с непополняемыми вкладами только на малые (до 3 месяцев) сроки, — поясняет Чернощук.

К трендам 2024 года банкир относит открытие одновременно нескольких сберегательных продуктов. Например, когда один и тот же клиент оформляет часть денежных средств на депозит сроком 6 месяцев, часть — на депозит сроком 3 месяца, а третью часть хранит на накопительном счете. Такая система позволяет зафиксировать высокую доходность и при этом гибко управлять денежными средствами.

В банке ВТБ больше половины вкладов — среднесрочные, открытые на 6-12 месяцев. Сергей Никулин уверен, что на поведение клиентов влияет прогноз по ключевой ставке на 2025 год.

— На мой взгляд, банковская система достигла такого уровня совершенства, когда открытие счетов или вкладов можно делать безболезненно множество раз. Главное — первый раз показаться в офисе банка с паспортом, дальнейшее общение проходит дистанционно через приложения, — комментирует Эдуард Коложвари, к.э.н., доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ.

Гонка ставок

Главной отличительной чертой последнего квартала, по мнению Эдуарда Коложвари, является неуемная гонка по стоимости вкладов и кешбэков для клиентов госбанков.

— Не успеешь разместить под 19% годовых — они повышают до 21%, сейчас это 23% годовых, есть реклама и про 24% годовых. Необходимо сказать, что это максимальное предложение доступно при некоторых условиях (у каждого банка свои «фишки») — только на новые деньги, только от 100 тысяч рублей, только при первом открытии счета, только при тратах какой-то суммы с карты этого банка, только при покупке какой-то подписки и так далее. По большому счету все условия примерно одинаковые, да и банки примерно одинаковые, приложения только разного цвета, — иронизирует эксперт.

Как сообщили участники круглого стола, в зависимости от категории клиентов, срока и суммы вклада ставка может варьироваться от 20,33% до 25% годовых с капитализацией на 3 года.

— Ставки по накопительным счетам также довольно близки по доходности к депозитам. К ним подтягиваются ставки по онлайн-депозиту для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса. Мы видим, что бизнес тоже предпочитает зарабатывать на свободных денежных средствах. Интерес к депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей высок как никогда, — комментирует Ирина Чернощук.

Эдуард Коложвари уверен, что на рынке на сегодняшний день практически нет альтернативы банковским вкладам (21-23%). Доходность государственных бумаг немного ниже — 18%, доходность покупки доллара находится в районе 17-18%.

— Население это понимает, вклады в банковском секторе выросли уже на 20% год к году, и это еще не выплачены декабрьские бонусы. Данный эффект отвлекает ресурсы из всех секторов финансового рынка, страдают и застройщики, — поясняет эксперт.

Ирина Чернощук прогнозирует, что сберегательная активность сибиряков в начале 2025 года сохранится на высоком уровне и объем средств населения на депозитах — тоже.

— Повышение ставок банков вслед за главным финансовым индикатором — ключевой ставкой — сделало депозиты для клиентов инвестиционным инструментом. Хотя в классическом понимании вклады относятся к категории сберегательных, а не инвестиционных инструментов, и в отдельные периоды доходность по ним снижается до уровня инфляции. Сейчас многие клиенты стремятся зафиксировать доходность на максимально высоком уровне, — поясняет эксперт. — Мы ожидаем, что в следующем году интерес к длинным вкладам может немного повыситься в ожидании смягчения ДКП и возможного снижения ставок по вкладам на фоне сжатия кредитования. Динамика ставок будет зависеть от денежно-кредитной политики Банка России, а также от динамики кредитования. По нашим ожиданиям, как минимум до середины года ставки по вкладам будут находиться на высоком уровне, даже возможен рост на несколько процентных пунктов на фоне повышения ключевой ставки. Во второй половине года тренд может измениться. В ожидании смягчения денежно-кредитной политики банки могут начать уже снижать доходность по вкладам, прежде всего на длинные сроки. При этом сберегательная активность будет оставаться высокой на фоне роста цен и снижения доступности кредитования.

Риски и обязательства

Кстати, участники круглого стола напомнили, что высокие проценты по вкладам — это еще и дополнительные обязательства для клиентов банков.

— Проценты по вкладам от депозитов рассматриваются как доходы физических лиц, поэтому облагаются НДФЛ. С 2024 года налог на проценты по вкладам в рублях составляет 13% для дохода до 5 млн рублей и 15% для дохода по вкладу свыше 5 млн, — напоминает Наталья Голубева.

А Эдуард Коложвари прокомментировал слухи о возможной заморозке сбережений. Он отнесся к возможности такого развития событий скептически.

— Я в нее не верю. Это абсолютно глупые идеи, возможно, вброшенные извне, их нужно пресекать на месте, — заявил собеседник Infopro54. — При этом стоит отметить, что 50% вкладов в сумме больше 3 млн рублей находятся у 0,7% вкладчиков, то есть вклады очень концентрированы. Чисто гипотетически даже любопытно было бы посмотреть, как будут забирать вклады у олигархии.

Недвижимость как альтернатива

Участники круглого стола прокомментировали ситуацию с традиционной альтернативой вкладов — инвестициями в недвижимость. Сергей Никулин сообщил, что банк наблюдает сокращение спроса на ипотеку на 32% к 2023 году. Однако объем выданных кредитов (24,2 млрд рублей) сопоставим с 9 месяцами 2022-го. То есть сокращение ипотечного кредитования наблюдается в сравнении с экстремумами 2023 года, а в целом ситуация не настолько критична

— Я бы сказал, что по 2024 году рынок ипотеки чувствовал себя неплохо, даже несмотря на ярко выраженное охлаждение во втором полугодии после отмены льготной ипотеки, — пояснил Никулин. — С изменением программ господдержки мы видим, что меняется соотношение доли готового и строящегося жилья. Если ранее преобладали программы с господдержкой, то сейчас эти программы и рыночная ипотека занимают уже 50/50, и планируется, что дальше будет происходить ребалансировка ипотечного портфеля. Тем не менее рынок ипотеки по-прежнему существует. Спрос на кредиты для покупки жилья у населения есть, но заемщики берут небольшие суммы, чтобы улучшить жилищные условия. Это дает перевес рынку вторичного жилья.

В банке «Уралсиб» не наблюдают серьезного падения заявок на ипотечное кредитование. При этом Наталья Голубева соглашается, что на рынке покупки недвижимости формируется новый тренд ― растет спрос на покупку объектов вторичного рынка. Однако значительная часть населения по-прежнему стремится воспользоваться правом на семейную ипотеку.

Ирина Чернощук подтверждает, что главный драйвером ипотечного кредитования во второй половине 2024 года является семейная ипотека. В «Абсолют Банке» в Новосибирске доля сделок по этой программе превысила 80%. По ее словам, в «Абсолют Банке» в октябре-ноябре, по сравнению с летними месяцами, количество заявок по семейной ипотеке выросло в разы. Во многом это связано с опасениями заемщиков по поводу завершения лимитов на эту льготную программу. Как известно, в ряде крупных банков прием заявок уже не раз приостанавливался именно по этой причине. Соответственно, заемщики обращаются в те кредитные организации, где лимиты по-прежнему есть.

В перспективе в банке прогнозируют рост интереса к рефинансированию по программе «Семейная ипотека». Это означает, что заемщики, которые приобретут или ранее приобретали квартиру в новостройке по стандартным программам, смогут рефинансировать ее в рамках семейной ипотеки по ставке до 6% годовых, если у них родится еще один ребенок. Такое рефинансирование порой позволяет сэкономить на ежемесячных платежах и переплате по кредиту сотни тысяч рублей.

Еще один тренд второй половины 2024 года, по оценке Чернощук, ― рост спроса на «переключение» с рассрочки от застройщика на ипотеку.

— Это актуально в том случае, когда покупатель квартиры в новостройке планировал продать имеющуюся в собственности квартиру, но она не продается так быстро, как ему бы хотелось. В этом случае некоторые покупатели оформляют ипотеку на новое жилье, а то, что уже есть, сдают в аренду и за счет арендных денег частично или полностью закрывают ипотечные платежи, — пояснила собеседница Infopro54.

За год в «Абсолют Банке» в полтора раза выросло количество сделок с привлечением созаемщиков. В случае, когда доходов одного заемщика, основного, для одобрения заявки на нужную сумму не хватает, покупатели привлекают до 3 дополнительных созаемщиков. Причем необязательно это должны быть родственники.

Среди прочих заметных трендов Ирина Чернощук также назвала рост спроса на покупку квартир в других регионах (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Калининград), а значит, на проведение межрегиональных сделок в дистанционном режиме.

— Что касается досрочного погашения ипотеки, то заемщики по всем льготным программам практически полностью отказались от него. Причина — по вкладам сейчас проценты существенно выше (порой в 3-4 раза). Поэтому свободные денежные средства клиенты предпочитают направлять именно на депозиты, получая таким образом доход и формируя финансовую подушку безопасности, — говорит эксперт.

Плюсы недвижимости

По просьбе редакции Infopro54 участники рынка прокомментировали, какие плюсы сегодня можно выделить в инвестировании средств в недвижимость. По оценке Эдуарда Коложвари, доходность вложений в жилую недвижимость при аренде сегодня составляет примерно 3-4% годовых. В коммерческие площади — 7-8%.

— Цены, мне кажется, на пределе, и ждать их роста нерационально. Доходность вкладов кратно выше. Думаю, что ответ на вопрос об эффективности этого инструмента инвестиций очевиден, — констатировал Коложвари.

Наталья Голубева напомнила, что строительная отрасль является одним из локомотивов российской экономики и активно поддерживается государством, в частности с помощью льготных программ.

— На официальных сайтах застройщиков мы наблюдаем небольшое снижение цен на недвижимость, — обратила внимание Голубева. — Из преимуществ мы бы отметили рост цен как минимум в темпах инфляции, возможность сдачи недвижимости с получением стабильного пассивного дохода.

При этом банки предупреждают, что с увеличением ключевой ставки выросли расходы по сделке с недвижимостью (стоимость аккредитива, страхования), ужесточились требования к потенциальному заемщику, в том числе к его общей долговой нагрузке.

Ирина Чернощук считает, что при существовании потребности в улучшении жилищных условий и наличии необходимой суммы для первоначального взноса, а также если заемщик подходит под условия семейной ипотеки, то не стоит ждать наступления лучших условий, а действовать и вкладывать средства в недвижимость.

— Не исключено, что условия льготной программы могут быть пересмотрены в сторону сокращения доступности, а лимиты по ней могут быть исчерпаны раньше ожидаемых сроков, — рассуждает она. — Что касается снижения стоимости недвижимости, то на первичном рынке Новосибирска в октябре-ноябре оно действительно зафиксировано, но крайне незначительное — 1-1,7% в среднем. Во многом такую статистическую картину дают скидки на менее ликвидные объекты. Предпосылок для существенной коррекции цен на новостройки нет, поскольку ни стройматериалы, ни расходы на выплату заработной платы не сокращаются.

Кроме того, банкир обращает внимание, что на вторичном рынке Новосибирска, несмотря на высокие рыночные ставки по стандартным ипотечным программам банков, стоимость квадратного метра не только не снижается, но и с июня этого года медленно, но неуклонно растет.