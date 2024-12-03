В Новосибирске состоялся первый Форум недвижимости ДрайВ

В Новосибирске впервые состоялся форум Драйв, который предоставил площадку для креативных идей и амбициозных проектов в сфере недвижимости участникам рынка из Новосибирска и еще 19 городов России. Организаторами стали Евгений Андрощук, президент СРО Ассоциации «НОАН», и Кристина Баженова, вице-президент СРО Ассоциации «НОАН» и руководитель агентства «НоминалНедвижимость». Открытие прошло в оригинальной манере, и атмосфера мероприятия наполнилась энергией участников. Также на церемонии присутствовал известный продюсер и актер Александр Златопольский, который анонсировал свой новый фильм «Слово риэлтора» и искал актеров среди гостей.

На торжественной части форума выступил Александр Ложкин, заместитель начальника департамента строительства и архитектуры Новосибирска, который приветствовал участников и выразил надежду на конструктивное обсуждение важнейших вопросов отрасли. Кроме того, со словами приветствия обратился и представитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Александр Козырев.

Участники форума активно обсуждали современные тенденции и злободневные вопросы, обменивались опытом и находили новых деловых партнеров. Мастер-классы, специальные выступления, мнения ведущих экспертов и круглые столы сделали это событие не только познавательным и вдохновляющим, но и позволили увидеть новые подходы к устойчивому развитию.

Форумы в сфере недвижимости стали неотъемлемой частью бизнеса и построения коммуникаций в этой области. Они объединяют профессионалов и служат площадкой для обсуждения актуальных тем и поиска новых контактов. Среди таких мероприятий особенно выделяется форум «ДрайВ», который предлагает свежий и креативный взгляд на привычные форматы. Неформальная атмосфера деловых встреч на площадке отеля 21 и 22 ноября способствовала творческому обмену, смеху и вдохновению.

Организаторы форума подготовили специальные вечерние программы, включая «Байки из бани» и заключительное событие с ведущим и участием популярной группы «Импульсы». Уверенность продюсера и актера Александра Златопольского добавила вечеру ярких эмоций, а Павел Степанов из агентства «Кэш в бетоне» представил гимн форума.

Цель организаторов – создать уникальную платформу для обмена знаниями и обретения новых партнеров в мире недвижимости.

Форум состоялся при большой поддержке партнеров: