Нового владельца ТЭЦ-1 в Новосибирске обязали сохранить здание

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области издала приказ, в котором обязала нового собственника исторического здания ТЭЦ-1 — компании «СибирьИнвест» — сохранить его в первозданном виде.

В документе изложены обязательства, которые возлагаются на нового владельца здания. В частности, он обязан нести расходы на содержание объекта в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Кроме того, организации запрещено проводить работы по изменению внешнего облика объекта, и она должна обеспечивать сохранность и неизменность его облика.

Одним из дополнительных требований прописана «необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО при проведении крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его территории или буферной зоне».

Брокер, учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров отмечает, что структура г-на Крючкова (Владислав Крючков, собственник ГК «Сибирь Инвест». — Ред.) умеет строить в странных и очень сложных местах, там, где другим и в голову не придет «садить» жилой комплекс.

— Строят и продают. Люди, как оказалось, покупают хоть что. Сделай проект поинтересней, площадь квартир чуть поменьше, сделай благоустройство и даже в промзоне на шумной магистрали рынок все сметает, — рассуждает эксперт. — С этим проектом команде девелопера придется переплюнуть самих себя. И новый автомобильный мост, и Фабричка, и Красный проспект, а главное — Железнодорожный мост, и промышленная зона. Очень сложное место.

Хотя потенциал у этой локации, по мнению Назарова, есть. Он напоминает, что Фабричная в последние годы очень активно развивается и этот проект даст новый толчок к дальнейшему освоению береговой линии. Брокер напомнил об обещании мэрии Новосибирска, которая запланировала продолжение Михайловской набережной в сторону Заельцовского бора.

— То есть когда-то эта локация станет шоколадной для тех, кто сюда вложится. Лет через 5 или через 10, скорее всего. Хотя, во всем мире территория у воды ценится больше всего. И странных зданий рядом с железной дорогой в мире тоже полно. Наверняка, вы все видели, как поезд проходит в арку внутри дома. И ничего, живут люди. Даже достопримечательностью стало место и цены на квартиры выросли в 2-3 раза, — комментирует Александр Назаров. —Так что в долгосрочной перспективе это должен быть крайне привлекательный проект. Непонятно только какой участок в итоге купила «СибирьИнвест». На кадастровой карте выдает 1,7 га, что за сумму в 160 млн. рублей… Ну, как-то дешево. Тут я комментировать не буду, очень много неизвестных.

Ранее редакция сообщала о том, что старейшая ТЭЦ Новосибирска сменила собственника. Общая площадь строения составляет почти 6 тысяч квадратных метров.