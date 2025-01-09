В Новосибирске появился второй пятизвездочный отель

Апарт-отель Ramada Novosibirsk в конце декабря 2021 года прошел сертификацию и получил категорию «Пять звезд». В портфеле основателя и президента TS Group Александра Бойко это уже вторая пятизвездочная гостиница. Первая — Grand Autograph Hotel Novosibirsk, ранее «Новосибирск Мариотт» (входил в одноименную международную сеть).

— Апарт-отель с самого начала задумывался и строился, как пятизвездочный, — пояснил Александр Бойко. — Просто на тот момент, когда принималось решение о сертификации, был ряд требований от целого пласта наших потенциальных партнеров о неприемлемости проведение мероприятий в 5* отелях. Поэтому, чтобы не потерять этих клиентов, было принято решение о сертификации апарт-отеля на 4*. Теперь же мы просто привели все в соответствие.

Отель Ramada Novosibirsk открыт в 2017 году. Первоначально работал как апарт-отель «Жуковка». В 2019 году вошел в международную сеть Wyndham Hotel Group и сменил бренд. В отеле 147 апартаментов, аква-зона, 3 конференц-зала и два ресторана, а также открытый стадион — футбольное поле, баскетбольная площадка, каток.

По данным 2ГИС, в Новосибирске 180 гостиниц различного класса, а также 17 апарт-отелей. Среди них DoubleTree by Hilton, Domina Novosibirsk, Mirotel, Marins Park Hotel Новосибирск, Azimut Отель Новосибирск и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что представители индустрии гостеприимства предлагают «окрасить» деньги туристического налога, который с 2025 года вводится в Новосибирске.