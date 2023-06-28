203 тысячи рублей будут получать помощники городских депутатов в Новосибирске

На сессии городского совета Новосибирска рассмотрели увеличение фонда оплаты труда помощников депутатов. Зарплаты им повысят уже с 1 июля 2023 года за счет увеличения коэффициента кратности с 5,2 до 6,7. Из бюджета на эти цели дополнительно выделят 4,9 миллиона рублей.

Напомним, что депутаты сами выбирают количество помощников и сами определяют размер их заработной платы. Общий фонд, который выделяется на помощников одного депутата, сейчас составляет 186,8 тысячи рублей. Депутат может принять одного помощника, так и нескольких среди которых будет распределена эта сумма.

С 1 июля размер зарплатного фонда вырастет до 203,2 тысячи рублей. Проект был принят единогласно в двух чтениях.

Ранее редакция рассказывала, что средняя зарплата новосибирцев составила 55 тысяч рублей.