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Откуда слова-паразиты берут свое начало, рассказал эксперт

  • 28/06/2023, 14:01
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Откуда слова-паразиты берут свое начало
А также дал ряд советов, которые помогут от них избавиться.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ Юрий Крылов в беседе с КП-Новосибирск объяснил, откуда в нашей повседневной речи появляются вредители и как от них можно избавиться.

По словам специалиста, мусор появляется в речи, когда мы задумываемся или просто ленимся. Так, например, звукоподражание «м-м-м» переросло в «ну» — одно из самых частых слов-паразитов, а слово «короче» стало употребляться в значении: «ты сам понимаешь» – получаются фразы вроде «Короче, праздник удался». Причем это же слово часто используют и в начале рассказа для привлечения внимания: «Короче, я вам сейчас такое расскажу».

— Хотя тут мы понимаем, что дальше будет совсем не короче, а длинный рассказ, — добавляет эксперт.

Юрий Крылов отмечает, что нередки случаи, когда слово-паразит заменяет мат. Таким образом в разговорной речи появилось слово «блин», по частичному созвучию заменив известное бранное слово. Также легко засоряют речь слова, которые произносятся чрезмерно часто:

— Несколько лет назад одним из самых раздражающих слов-паразитов было «как бы». Раньше это было просто сравнением, а потом его начали вставлять в предложение как попало, — рассказывает филолог.

При этом он утверждает, что паразитом может стать любая часть речи и даже словосочетание, которое звучит очень часто, и привел в пример фразу «друзья мои», которую его знакомый педагог в институте вставлял где ни попадя.

Однако, что касается слов «значит» и «это самое», филолог призывает за них не ругать, особенно если произносит их ребенок. У таких «вредителей» есть и важные функции, подчеркивает специалист.

— Слова-паразиты помогают преодолеть страх чистого листа, когда нужно привлечь внимание и начать рассказ: для этого используют «итак», «прикинь». Или сделать небольшую паузу в речи и собраться с мыслями («в принципе», «допустим») либо выстроить переход (то самое, кстати, которое часто совсем звучит некстати), — перечисляет филолог. — Либо выразить свою эмоцию – «прикол», «да ладно».

Чтобы помочь избавиться от надоевших «ведь», «нафиг», «понимаешь», важно говорить с детьми как можно чаще и на разные темы, показывайте своим примером, как стоить фразы правильно, советует Юрий Крылов.

Кроме того, для детей и взрослых полезно читать книги и смотреть фильмы, в которых используется грамотная речь. При этом не обязательно контролировать, что читает человек, а просто давать советы.

— Главное, не надо давить на человека: чтобы его речь изменилась, потребуется время, — считает эксперт.

Ранее редакция публиковала рекомендации эксперта относительно покупки жилья.

Фото: freepik.com — jcomp 

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : филология слова-паразиты рекомендации эксперта грамотная речь


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