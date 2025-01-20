21% офисных работников не проходили инструктаж по информационной безопасности

МТС Линк и SuperJob провели исследование, посвященное обучению основам информационной безопасности в отечественных компаниях. Представители HR-отделов более половины компаний сообщили, что в течение последнего года они провели инструктаж по информационной безопасности. При этом в 30% организаций обучение сотрудников прошло менее полугода назад. В каждой десятой компании последний раз обучение проводилось в 2022 или 2023 годах, а в 2% случаев — до 2022 года. Почти 10% бизнесменов отметили, что тренинги по кибербезопасности не проводились вовсе, а четверть опрошенных затруднилась с ответом или не вспомнила о последнем инструктаже.

По результатам опроса офисных сотрудников, 36% из них проходили обучение по защите информации менее полугода назад, 20% — от полугода до одного года назад, 7% — более года назад, а 3% — свыше двух лет назад. Каждый пятый участник опроса заявил, что никогда не проходил подобного обучения.

В целом офисные работники достаточно положительно оценивают свои знания и умения в области защиты информации и персональных данных, выставляя оценку 3,9 из 5. Однако больше уверенности в своих способностях проявляют те, кто прошел обучение недавно, менее полугода назад — их средняя самооценка в сфере кибербезопасности составляет 4,2 балла. В отличие от них, у специалистов, обучавшихся более года назад, оценка уже снизилась до 3,8, а у тех, кто никогда не проходил обучение, она составляет лишь 3,4 балла.

— Каждую неделю возникают новые методы мошенничества и социальной инженерии. В наши дни злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта и дипфейков. Но нельзя забывать и о хорошо известных схемах — подделке аккаунтов руководителей и коллег, фишинговых рассылках и прочем. Крайне важно, чтобы сотрудники были осведомлены о всех этих приемах, знали, как действовать при столкновении с киберпреступниками, и проходили периодические инструктажи, — комментирует директор МТС в Новосибирске Алексей Пахомов.

В исследовании приняли участие 1000 представителей компаний, включая менеджеров по персоналу и 1600 офисных работников, занимающихся обработкой информации и персональных данных.