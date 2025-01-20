Мигрантов, работавших на Хилокском рынке Новосибирска, выдворили из России

Из Новосибирска за пределы России были выдворены 11 иностранцев, нарушивших режим пребывания и иммиграционные правила. Большинство из них работали на Хилокском рынке.

Как сообщила пресс-служба Кировского районного суда, среди нарушителей оказались граждане Таджикистана и Узбекистана.

Большинство из них утверждали, что после истечения 90-дневного срока нахождения в России они выезжали и сразу же возвращались, считая, что это позволит им оставаться в стране на новый срок. Однако судебные органы обратили внимание, что некоторые из этих граждан фактически находились на территории России с начала 2023 года.

Все 11 мигрантов были оштрафованы с выдворением. Ещё один человек был оштрафован без выдворения, а его дело направлено в полицию для дальнейшего оформления.

Следует отметить, что за неделю с 13 по 19 января на территорию области въехал 6 901 иностранец, а покинул регион 6 706 человек. На миграционный учёт было поставлено 1 466 иностранных граждан. Всего из региона был выдворен 31 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские пограничники задержали мошенницу, наживавшуюся на мигрантах. Она подделывала сертификаты о владении русским языком, квитанции об оплате трудового патента и бланков уведомлений о прибытии.