За год из Новосибирской области экспортировано более 2 млн тонн сельхозпродукции

В 2024 году из Новосибирской области в 55 стран мира было экспортировано 2,1 млн тонн сельхозпродукции на 485 млн долларов. В структуре экспорта 60% приходится на зерновые, масличные и зернобобовые культуры. В частности, пшеницы экспортировано на 142 млн долларов, зернобобовых на 86 млн, ячменя — на 70 млн, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

При этом, по его словам, в экспорте растет доля масложировой продукции (+4,8%), а также прочей продукции предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли (16,3% в общем объеме поставок в долларах).

География экспорта в 2024 года расширилась на 7 стран и по итогам года продукция АПК поставляется уже в 55 государств мира. Восточный вектор поставок сохраняется. Так, больше всего экспорта сельхозпродукции приходится на Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Индию, Монголию, Турцию и Вьетнам.

— Что касается новых стран, то это Египет (пшеница), Бангладеш (чечевица), Пакистан (чечевица), Ирак (зерно плющеное), Бенин (подсолнечное масло), Черногория (мука), Филиппины (масла растительные), — пояснил министр. — Кроме того, в Индию мы поставляем первые партии гороха, в Иран, Корею, Индию и на Кубу также осуществлены первые отправки пшеницы.

По его словам, перед регионом поставлена задача к 2030 году увеличить объем экспорта сельхозпродукции до 831 млн долларов. На достижение этих показателей должен работать рост производства сельхозпродукции в области, а также увеличение экспорта продуктов переработки АПК.

В частности, чиновник сообщил, что в АПК региона реализуются проекты на 58 млрд рублей, где будет создано около двух тысяч рабочих мест. Идет модернизация производства птицефабрик «Новосибирская», «Чикская» и «Октябрьская», завершается строительство птицефабрики «Улыбино», строительство первой очереди завода по переработке рапса «Маслов», организация производства и переработки масличного рапса компании «Русское масло», реконструкция элеватора «Метелица» https://infopro54.ru/news/elevator-v-kupino-gotovyat-k-sdache-v-2024-godu/ в Купинском районе, проект по переработке сельхозкультур с цехом прессования «Армаз» (объем производства масла 70 тысяч тонн, стоимость — 425 млн рублей).

По данным Минсельхоза, по итогам 2024 года Новосибирская область занимает 1\3 от общего объема экспорта из регионов Сибири, а также находится на 12 месте по объему экспорта в России. 111 предприятий региона за год приняли участие в бизнес-миссиях за рубежом.

Ранее редакция сообщала о том, что за год экспорт озёрной рыбы в Китай из Новосибирской области вырос на сорок тонн.