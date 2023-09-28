22-летний тракторист из Баганского района погиб на СВО

Трагичное известие пришло в Баганский район Новосибирской области. Семья Николаенко лишилась единственного сына ― 22-летнего Павла. Молодой человек отправился в зону спецоперации по контракту. Мужественный парень героически погиб при выполнении воинского долга 24 сентября.

― Николаенко Павел Павлович родился 22 ноября 2000 года в с. Баган Баганского района Новосибирской области. В 2007 году пошел в первый класс Вознесенской средней школы, там же окончил 11 классов. Затем был призван на срочную службу в ряды Российской армии. Далее работал в РЭС, а в 2022 году прошел обучение и получил права тракториста, и поступил на работу в акционерное общество «Вознесенское», ― сообщается в биографической справке на сайте администрации Баганского района.