Директор АТП под Новосибирском выписал сам себе премии на миллион рублей

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищении путем присвоения денежных средств.
По данным следствия, обвиняемый, с января по декабрь 2022 года неоднократно издавал приказы о выплате премии самому себе, при этом администрацией Искитимского района решении о его премировании не принимались, не согласовывались. В результате муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.
― В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Фото: freepik.com
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