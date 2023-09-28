Директор АТП под Новосибирском выписал сам себе премии на миллион рублей

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищении путем присвоения денежных средств.

По данным следствия, обвиняемый, с января по декабрь 2022 года неоднократно издавал приказы о выплате премии самому себе, при этом администрацией Искитимского района решении о его премировании не принимались, не согласовывались. В результате муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.